Působí drsněji a vážněji. První upoutávka na seriál podle herní jakuzy

Zatímco herní série je proslulá střídáním vážných pasáží s komediálními, často až bizarními prvky, první upoutávka na seriál má trochu jinou atmosféru. Působí vážněji a drsněji.

Jeden z uživatelů to okomentoval slovy: „Pokud Kiryu někoho nezmlátí kolem, budu se cítit ošizen“. Čímž naráží na soubojovou složku hry, při níž lze využívat různých dostupných předmětů v dosahu. Jinak se ovšem upoutávka podle prvních ohlasů líbí.

Kazuma Kiryu ve hře Herec Ryoma Takeuči Ze seriálu Like A Dragon: Yakuza

Seriál se věnuje hrdinovi z prvních her, oblíbenému jakuzákovi Kazumovi Kiryuovi. Příběh pojme dvě časová období – roky 1995 a 2005. Tento přístup umožní přímo sledovat důsledky Kazumových rozhodnutí, ale i to, jak dopadli kamarádi z dětství.

Seriál se stejně jako hry odehrává ve fiktivní čtvrti Kamuročo, jejímž předobrazem se stalo Kabukičo v Šindžuku. Slibuje „drsný realismus“ i to, že si ho užijí fanoušci i nováčci. Režie se ujal Masaharu Take, Kazumu si zahraje Ryoma Takeuči.

První tři díly vyjdou 24. října na Prime Video, zbylé tři o týden později.

Co se her týče, letos v lednu vyšel díl Like a Dragon: Infinite Wealth zasazený na Havaj. Odhalení dalšího dílu očekáváme letos v září na akci Tokyo Game Show.