Drsňácká Yakuza se dočká hraného seriálu, ukáže příběh oblíbeného hrdiny

Původem japonská série Yakuza, respektive Like a Dragon (vysvětlení změny názvu), si v posledních letech získala i mezi západními hráči mimořádnou oblibu. Ostatně letos v lednu vyšel výborní díl Like a Dragon: Infinite Wealth. Není proto divu, že se chystá i hraný seriál.

Seriál nazvaný Like a Dragon: Yakuza se bude věnovat hrdinovi z prvních her, kterým není nikdo jiný než oblíbený jakuzák Kazuma Kiryu. Očekávat máme dvě časová období – roky 1995 a 2005. Tento přístup umožní přímo sledovat důsledky Kazumových rozhodnutí, ale i to, jak dopadli kamarádi z dětství.

Také seriál se bude odehrávat ve fiktivní čtvrti Kamuročo, jejímž předobrazem se stalo Kabukičo Šindžuku. Slibuje také „drsný realismus“ i to, že si ho užijí fanoušci i nováčci.

Kazuma Kiryu Herec Ryoma Takeuči, který ztvární Kazumu

Režie se ujal Masaharu Take, Kazumu si zahraje Ryoma Takeuči. „Do filmu Like a Dragon: Yakuza jsem vložil své srdce, duši a zkušenosti, které jsem nasbíral za 35 let,“ řekl režisér. „Diváci si v seriálu užijí lidské drama a konflikt, který se kolem Kazumy Kiryu odehrává,“ dodal Takeuči.

První tři díly vyjdou 25. října na Prime Video, zbylé tři o týden později.

Popkulturní Amazon

Seriál Fallout

Amazon Prime letos zabodoval s postapokalyptickým seriálem Fallout, který vznikl na motivy slavné herní série. Po obřím komerčních úspěchu prakticky okamžitě dal zelenou druhé řadě.

Kromě toho také chystá hraný seriál Tomb Raider se slavnou herní archeoložkou Larou Croft. O scénář a produkci seriálu se postará Phoebe Waller-Bridge, která má na svém kontě dobře hodnocený komediální seriál Potvora (Fleabag). Naopak s již dříve vydanými Prsteny moci u fanoušků příliš nepochodil.