Hlavní hrdinové seriálu Yakuza dostali doporučení, aby nehráli předlohu

Zatímco většina fanoušků si obvykle přeje věrnou adaptaci, nebo alespoň respektování předlohy, někdy se stane pravý opak. Známé licence se chopí amatér, který má pocit, že si značku umí vyložit lépe než původní tvůrci. Bude do této škatulky patřit i seriálová Yakuza? Zatím nechceme soudit, nicméně někteří fanoušci už mají obavy.

Ani jeden z hlavních aktérů totiž žádnou z her nehrál, a to přímo na žádost týmu, který pro Amazon seriál natočil.

„Já ty hry znám, všichni na světě je znají. Ale já jsem je nehrál. Rád bych je vyzkoušel, ale museli mě zastavit, protože chtěli – kvůli postavě ve scénáři – zkoumat vše od začátku. Proto jsem se rozhodl, že je hrát nebudu,“ prozradil Rjoma Takeuči, který ztvární jakuzáka Kazumu Kiryu (via Games Radar).

„Rozhodli jsme se, že se postaráme o vlastní verzi, oživíme postavy, vezmeme si jejich duchovní prvky a ztvárníme je po svém,“ dodal Kento Kaku (ve hrách Akira Nishikiyama).

Jak to nakonec dopadne, zjistíme už 24. října.

Seriál se stejně jako hry odehrává ve fiktivní čtvrti Kamuročo, jejímž předobrazem se stalo Kabukičo v Šindžuku. Slibuje „drsný realismus“ i to, že si ho užijí fanoušci i nováčci. Věnuje se hrdinovi z prvních her, oblíbenému jakuzákovi Kazumovi Kiryuovi. Příběh pojme dvě časová období – roky 1995 a 2005. Tento přístup umožní přímo sledovat důsledky Kazumových rozhodnutí, ale i to, jak dopadli kamarádi z dětství.