Už je těch grázlů moc? V nové Yakuze budeme odpočívat na svém ostrově

Zatímco letos v listopadu se příznivci Yakuzy, respektive po novém už jen Like a Dragon, dočkají kratšího dílu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, oči fanoušků se upínají zejména na plnotučné lednové pokračování Like a Dragon: Infinite Wealth.

Během prezentace partnerů Xboxu jsme viděli nové video, které se tentokrát zaměřuje na další důvěrně známý aspekt série: minihry. Hráči už jsou zvyklí na závody dronů, box či karaoke, nicméně nazvat představený Dondoko Island minihrou, lze jen v uvozovkách. Mini totiž na ní není vůbec nic.

Nedílnou součástí bude dekorování vlastního příbytku. A nejen to.

Dondoko Island je ostrov, na němž si hráč bude moct, po většinu času, odpočinout od neustálého bojování s lumpy. Na první pohled působí jako yakuzácká verze jiné slavné série – Animal Crossingu.

Na videu jsme viděli kutání materiálů, lovení ryb, chytání hmyzu či stavbu a dekorování vlastního příbytku. Ve skutečnosti ovšem půjde zastavět celý ostrov, ať už to jsou obchody, sochy, motorky či auta. Vlastní kapitolou je péče o turisty, obyvatele a nakonec tedy dojde i na ochranu toho, co jste vybudovali – s baseballovou pálkou v ruce.

Like a Dragon: Infinite Wealth vychází 26. ledna na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One a PlayStation 4. Je to pokračování dílu Yakuza: Like a Dragon z roku 2020.