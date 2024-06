Zaplať a hraj dřív. Vydavatelé zkouší nový trik jak oškubat hráče

Oznámení dalšího pokračování Life is Strange na opulentní prezentaci Xbox Showcase vyvolalo vlnu nadšení, vrátit se má totiž konečně i milovaná hrdinka první dílu Max.

V návrat Max už mnozí ani nevěřili, nakonec se přeci jen dočkají.

Osobně bych tedy vysoká očekávání trochu krotil, protože vývoj nevedou autoři originálu ale studio Deck Nine, které zatím má na svědomí „jen“ mírně nadprůměrná pokračování Before the Storm a True Colors. To nic ovšem nemění na tom, že už se také nemohu dočkat 29. října, kdy má hra s podtitulem Double Exposure vyjít na všechny platformy.

Krátce po vydání traileru se ovšem ukázalo, že existuje možnost, jak si ji zahrát dokonce o 14 dní dříve, kupující si ovšem k 50 eurům (cca 1 200 Kč), které hra v obchodech standardně stojí, bude muset připočítat ještě dalších 30 (cca 700 Kč) navíc za přístup do tzv. ultimátní edice. Kromě dřívějšího přístupu lidé dostanou ještě několik digitálních oblečků pro hlavní postavu a nepovinnou vedlejší misi.

Placený předběžný přístup už jsme letos zažili u Suicide Squad. Tam ale šlo jen o pár dnů a vývojáři měli alespoň čas optimalizovat padající servery.

Dlužno říct, že fanouškům se takový přístup vůbec nelíbí, obávají se totiž, že než se ke hře sami dostanou, budou už na internetu kolovat spoilery. Příběh a jeho nečekané zvraty jsou totiž největší devízou této značky a znalost pachatele vraždy Maxiny kamarádky, kolem které se celá zápletka bude točit, může mít fatální dopad na vlastní zážitek.

Pravdou je, že přednostní přístup „pro bohaté“ není v herním průmyslu úplnou novinkou, jenže dosud šlo většinou jen o pár dnů a to ještě u titulů zaměřených na online zápolení, jako bylo třeba Diablo 4, Suicide Squad nebo Call of Duty. V těchto případech to dokonce bylo ku prospěchu věci, protože to pomohlo rozložit úvodní nápor na servery do delšího časového úseku.

Jenže Life is Strange je ryze singleplayerová záležitost a dva týdny je opravdu dlouhá doba, proto je teď vydavatelství Square Enix pod palbou kritiky. Ustoupí od svého záměru, jako třeba nedávno PlayStation v kauze Helldivers 2 (viz náš článek), nebo si už máme na novou prodejní taktiku začít pomalu zvykat?