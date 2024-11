Hráč vyzval miliardáře na souboj před Lidlem, ten se skutečně dostavil

Každý hráč už určitě někdy prožil ten nával vzteku, když se intenzivní herní pasáž přes veškerou investovanou snahu nakonec nepovede. Záleží pak na povaze jednotlivých lidí, jakým způsobem nahromaděné negativní emoce ventilují ven. Někdo si šťavnatě zanadává, prudší povahy hází ovladači o zem, jiní to jdou vydýchat na vzduch. Člověk vystupující na internetu pod přezdívkou JimmyBLLT zvolil tu aktuálně asi nejpopulárnější metodu – šel se vyvztekat na sociální sítě.

I krátký lag může mít veliký vliv na výsledek hry. Čas od času ale postihne každého.

Svoji nenávist za prohraný zápas ve střílečce Call of Duty namířil vůči Xavieru Nielovi, majiteli jednoho z největších poskytovatelů internetu ve Francii, protože právě on byl podle něj tím hlavním, kdo mohl za dočasný výpadek připojení, a tedy i prohraný zápas. „Xaviere Niele, nenávidím tě a vyzývám tě na souboj 1 na 1 před Lidlem v ulici Sainte in Marseille,“ napsal v květnu letošního roku na síti X, kde má sám pouhých 200 sledujících.

Fuego 7️⃣🇲🇦 @JimmyBLLT Xavier Niel je te déteste je te propose un 1v1 devant le Lidl de la rue Sainte à Marseille oblíbit odpovědět

K jeho překvapení ale výzva nezůstala bez odpovědi a Xavier Niel se nakonec ozval. „Čekám tu,“ zareagoval o dlouhých pět měsíců později na zmíněnou zprávu a jako důkaz přidal své selfie před dveřmi diskontního obchodu. O něco později pak nahrál ještě video, kde se vyzyvatele táže, jestli se tedy na parkovišti skutečně sejdou.

Tak jako každý klávesnicový bojovník, „Jimmy“ při představě opustit svoji bezpečnou anonymní identitu okamžitě stáhl ocas a ze své výzvy vycouval - vymluvil se na horečku, bolest hlavy a břicha. Zároveň se však za své chování omluvil a přiznal, že jednal pod návalem emocí. Proti miliardáři, který mimo jiné odkoupil podíl Daniela Křetínského ve francouzském deníku Le Mode (viz náš článek), prý jinak nechová žádnou zášť.

I když je obvykle veřejnost na straně slabých a chudých proti mocným a bohatým, podle komentářů z této výměny vyšel Niel jako jasný vítěz. Rýpnutí si pak neodpustil ani řetězec Lidl – požádal veřejnost, aby si pro toho pána, který jim celý den tweetuje před pobočkou, někdo už konečně přišel.