Lenovo Legion Go S je první licencovaný handheld se SteamOS od Valve

Lenovo Legion Go S - bílá verze s Windows 11 | foto: Lenovo

Na právě probíhajícím veletrhu CES 2025 je v oblasti herních handheldů poměrně rušno. Acer představil model Nitro s displejem o uhlopříčce necelých 11 palců, Atari ve spolupráci s My Arcade Retro ukazuje retro handheld Gamestation Go a výrobce příslušenství Genki dokonce vyrobil maketu oficiálně dosud nepředstaveného Switche 2.

Nezahálelo ovšem ani Lenovo, které v roce 2023 debutovalo s handheldem Legion Go s odnímatelnými ovladači ve stylu Switche. Na CESu odhalilo dva modely Legion Go S a prototyp Legion Go 2.

Lenovo Legion Go S - černý model se SteamOS

Legion Go S vyjdou ve dvou verzích. Bílou pohání Windows 11, zatímco černá má na palubě SteamOS – Legion Go S tak bude vůbec první handheld od jiného výrobce s tímto systémem. A podle prohlášení Valve určitě ne poslední.

„Práce, které probíhají v rámci dosažení plné podpory zařízení Lenovo Legion Go S, navíc zajistí lepší kompatibilitu s dalšími handheldy, o čemž se budete moci sami přesvědčit, až veřejně vydáme beta verzi systému SteamOS právě pro zařízení Legion Go S,“ napsalo Valve na Steamu.

Legion Go S je o něco menší a lehčí než původní model (730g namísto 854g), ovšem za cenu ztráty možnosti odepnout ovladače. Snížilo se maximální rozlišení na 1 920 × 1 200 (2 560 × 1 600 u původního), úhlopříčka displeje na 8 palců (8,8palcový u původního) i obnovovací frekvence na 120 Hz (144 Hz u původního).

Cena se bude odvíjet podle zvolených specifikací. Ještě v lednu půjde do prodeje verze s Windows 11, která bude startovat na 729 dolarech (zhruba 17 800 korun). V květnu dorazí nejenom levnější verze s Windows se startovní cenou 599 dolarů, ale také model se SteamOS, jehož cena bude začínat na 499 dolarech (zhruba 12 200 korun). Na výběr například bude původní procesor Ryzen Z1 Extreme či novější Ryzen Z2 Go. Potěší přítomnost dvojice portů USB 4.

Prototyp Legion Go 2

Naproti tomu výrobní detaily Legion Go 2 se ještě upřesňují. Představený prototyp pohání procesor Ryzen Z2 Extreme s grafikou RDNA 3.5 a dotykovým OLEDem PureSight s obnovovací frekvencí 144 Hz. Výrobce dále slibuje vylepšenou verzi odnímatelných ovladačů a větší kapacitu baterie. Vydání se plánuje na letošek, cena prozatím odhalena nebyla, ale levný nebude.