Nadšenec postavil svět Skyrimu z Lega. Potřeboval na to 73 761 dílků

Honza Srp
Přes dva a půl roku strávil herní nadšenec Ian Roosma stavbou mapy populárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim z kostiček Lega. Obrovské panorama obsahuje každou významnou nadzemní část hry a s největší pravděpodobností bude zapsáno do Guninessovy knihy rekordů.
Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega

Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega | foto: Ian Roosma

Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega
Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega
Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega
Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega
21 fotografií

Lego a videohry k sobě neodmyslitelně patří, kostičkové adaptace slavných popkulturních značek patří mezi nejoblíbenější tituly pro celou rodinu napříč všemi platformami. Kolaborace funguje i opačným směrem a stavebnice na motivy Maria, Overwatch nebo Horizon Zero Dawn jsou ceněné sběratelské kousky.

Skyrim vyvolává v mnoha fanoušcích touhu tvořit. A to nejen modifikace samotné hry.

Internetový tvůrce Ian Roosma ale celý koncept posunul na další úroveň, když z Lega vytváří přesné kopie slavných virtuálních světů. Už jeho první výtvor, mapa světa Hyrule z The Legend of Zelda, si s bezmála 25 tisíci použitými dílky vysloužil zápis v Guinessově knize rekordů jakožto „největší mapa z videohry vytvořená z Lega“. Jeho nové dílo ji ale z této pozice při nejbližší možné příležitosti sesadí.

Mapa z dnes už bez debat kultovního RPG The Elder Scorlls V: Skyrim je totiž skoro třikrát větší. Ian na její výrobu potřeboval konkrétně 73 761 dílků a přibližně 2,5 metru široká a přes 1,8 metru dlouhá stavba mu zabrala dva a půl roku. Samozřejmě, co se detailů týče, je mapa hodně úsporná, nechybí ale žádná z důležitých oblastí, které hráči tak dobře znají.

Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega
Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega
Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega
Svět Skyrimu vymodelovaný z 73 761 kousků Lega
21 fotografií

Celou mapu si můžete prohlédnout v pěkném videu, které sbírá lajky jako na běžícím páse. Ani to však autora nevybídne k další podobné činnosti, v rozhovoru pro magazín GameSpot se nechal slyšet, že si od Lega dává pauzu a ponoří se naplno do světa remasterovaného Oblivionu. Jehož mapa je mimochodem zhruba o třetinu větší než ta u Skyrimu, takže se Guinessův rekord bude možná v budoucnosti opět posouvat.

Vstoupit do diskuse

