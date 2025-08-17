Nadšenec postavil svět Skyrimu z Lega. Potřeboval na to 73 761 dílků

Lego a videohry k sobě neodmyslitelně patří, kostičkové adaptace slavných popkulturních značek patří mezi nejoblíbenější tituly pro celou rodinu napříč všemi platformami. Kolaborace funguje i opačným směrem a stavebnice na motivy Maria, Overwatch nebo Horizon Zero Dawn jsou ceněné sběratelské kousky.
Internetový tvůrce Ian Roosma ale celý koncept posunul na další úroveň, když z Lega vytváří přesné kopie slavných virtuálních světů. Už jeho první výtvor, mapa světa Hyrule z The Legend of Zelda, si s bezmála 25 tisíci použitými dílky vysloužil zápis v Guinessově knize rekordů jakožto „největší mapa z videohry vytvořená z Lega“. Jeho nové dílo ji ale z této pozice při nejbližší možné příležitosti sesadí.
Mapa z dnes už bez debat kultovního RPG The Elder Scorlls V: Skyrim je totiž skoro třikrát větší. Ian na její výrobu potřeboval konkrétně 73 761 dílků a přibližně 2,5 metru široká a přes 1,8 metru dlouhá stavba mu zabrala dva a půl roku. Samozřejmě, co se detailů týče, je mapa hodně úsporná, nechybí ale žádná z důležitých oblastí, které hráči tak dobře znají.
Celou mapu si můžete prohlédnout v pěkném videu, které sbírá lajky jako na běžícím páse. Ani to však autora nevybídne k další podobné činnosti, v rozhovoru pro magazín GameSpot se nechal slyšet, že si od Lega dává pauzu a ponoří se naplno do světa remasterovaného Oblivionu. Jehož mapa je mimochodem zhruba o třetinu větší než ta u Skyrimu, takže se Guinessův rekord bude možná v budoucnosti opět posouvat.