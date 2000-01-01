Lego her existuje spousta, tato je ovšem jiná. Pokud vynecháme pokusy z devadesátých let, Lego Skylines je první pořádná budovatelská strategie zaměřená na stavění města.
Autor: Paradox Interactive
Má Lego Skylines nějakou spojitost s budovatelskou strategií Cities: Skylines II? Ano, na hře pracuje studio Iceflake Studios, které letos na popud vydavatele Paradox Interactive převzalo vývoj Cities: Skylines II.
Autor: Paradox Interactive
Lego Skylines každopádně není jen reskin, ale zbrusu nová hra, která chce zprostředkovat pohodovější hratelnost a zároveň nechat hráče maximálně popustit uzdu kreativitě.
Autor: Paradox Interactive
To ovšem neznamená, že Lego Skylines zcela rezignuje na simulaci. Postavíte první dům, a než se nadějete, máte čtvrť. A také starosti o silnice, elektřinu, jídlo a vodu.
Autor: Paradox Interactive
Když se rozběhnou základy, bude třeba postarat se o spokojenost obyvatel. To znamená navrhovat útulné domky, zelené parky, obchody s oblíbeným zbožím, ale i dobře vybavené nemocnice, které se postarají o zdraví všech.
Autor: Paradox Interactive
Postupné rozšiřování města odemkne nejenom nové budovy, ale i služby. Díky tomu poroste spokojenost obyvatel a zvýší se celkové hodnocení města.
Autor: Paradox Interactive
Silnou stránkou Lego Skylines má být ohromná volnost při navrhování toho, jak vaše město vypadá. Sami vývojáři slibují „absurdní množství“ budov, dekorací a dalších věcí.
Autor: Paradox Interactive
Hráči tak budou moct stavět nejenom hezké, funkční stavby, ale i různé divné věci. Vše podle motta „udělej si to po svém“.
Autor: Paradox Interactive
Podle vývojářů to bude ten typ hry, kdy si jdete zahrát na pět minut a najednou je další den.
Autor: Paradox Interactive
„S hrou Lego Skylines chceme z budování měst udělat osobnější zážitek, při kterém je to jen vaše fantazie, co omezuje, jaká města můžete stavět,“ věří Lasse Liljedahl, spoluzakladatel a ředitel Iceflake Studios.
Autor: Paradox Interactive
První reakce na oznámení jsou převážně pozitivní. Co prozatím nevíme, je přesné datum vydání. Lego Skylines vyjde během příštího roku, některé zdroje zmiňují první polovinu.
Autor: Paradox Interactive
Lego Skylines zamíří na PC (Steam), Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Paradox Interactive
Lego Skylines
Autor: Paradox Interactive
Lego Skylines
Autor: Paradox Interactive
Lego Skylines
Autor: Paradox Interactive
Lego Skylines
Autor: Paradox Interactive
Lego Skylines
Autor: Paradox Interactive
Dále pro inspiraci následují nové a připravované sety vycházející z popkultury.
Autor: Lego
LEGO The X-Files
Autor: Lego
LEGO The X-Files
Autor: Lego
LEGO The X-Files
Autor: Lego
Pro zajímavost, takto vypadal návrh fanouška, podle nějž byl nakonec set realizován.
Autor: Lego
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Autor: Lego
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Autor: Lego
Arkádová hra Donkey Kong
Autor: Lego
Arkádová hra Donkey Kong
Autor: Lego
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Autor: Lego
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Autor: Lego
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Autor: Lego
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Autor: Lego
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Autor: Lego
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Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO