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Deset nejlepších her z Gamescomu: Tyto pecky ovládly herní svátek
Největší herní svátek na světě Gamescom je za námi. Pojďte se s námi ohlédnout za tím nejlepším, co přinesl. Letošní ročník byl mimořádně povedený.
Svůdné bojovnice i princezny. Pokochejte se kostýmy z Gamescomu
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Hostesky a fanoušci v kostýmech nerozlučně patří k herním veletrhům. Na letošním Gamescomu se dal najít kostým snad každé populární hrdinky nebo hrdiny z videoher, komiksů, filmů nebo anime....
Bude to absolutně nabitý měsíc. Toto jsou očekávané herní hity v září
Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.
IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...
Největší herní veletrh světa právě začal. Podívejte se, jak to na něm žije
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.
Konečně to někoho napadlo. V Lego Skylines budeme stavět město z kostiček
Lego her existuje spousta, tato je ovšem jiná. Pokud vynecháme pokusy z devadesátých let, Lego Skylines je první pořádná budovatelská strategie zaměřená na stavění města.
Pět dní herní euforie. Největší světový veletrh potvrdil svou důležitost
Letošní ročník největšího herního veletrhu světa Gamescom je za námi. Do Německa dorazil na veletrh rekordní počet návštěvníků a dění zde poukázalo na pár trendů, které formují současný herní svět.
Překlad knihy o vývoji Zaklínače 3 je dokončen, přečtěte si ukázku
Překladatelské a lokalizační studio Context Heroes právě dokončilo český překlad knihy Vlčí stopou – Historie vzniku hry Zaklínač 3: Divoký hon. Ještě před říjnovým vydáním si můžete přečíst krátké...
Milionová série nabrala nečekaný směr. Rainbow Six funguje i jako strategie
Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Značka Rainbow Six postavená na literární díle spisovatele Toma Clancyho už brzy oslaví 30 let existence. Za tu dobu prošla mnoha proměnami, ta chystaná na příští rok, bude ale suverénně...
Bude to absolutně nabitý měsíc. Toto jsou očekávané herní hity v září
Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.
Deset nejlepších her z Gamescomu: Tyto pecky ovládly herní svátek
Největší herní svátek na světě Gamescom je za námi. Pojďte se s námi ohlédnout za tím nejlepším, co přinesl. Letošní ročník byl mimořádně povedený.
Fire Emblem: Fortune’s Weave
Onimusha: Way of the Sword
PS5vydáno 31. srpna 2026 12:24, aktualizováno 12:25
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Už tak drsná série Metro bude ještě drsnější. Vzniká ve válečném stavu
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Série postapokalyptických stříleček Metro byla vždy pořádně temná a depresivní, ve svém čtvrtém díle ale ukrajinští vývojáři ještě přitvrdí. V tunelech pod moskevským městem se tentokrát postavíme...
Nejlepší herní Vetřelec se vrací. V Isolation 2 bude ďábelsky vychytralý
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) První díl Alien: Isolation sice kritici a fanoušci milují, celkové prodeje ovšem skončily zklamáním a tak to vypadalo, že se pokračování nikdy nedočkáme. Nakonec to ale zřejmě přece jen skončí happy...