|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
KVÍZ: Rusové ve hrách nejsou vždy jen padouši. Poznáte ty nejslavnější?
Spolu s agresivními mimozemšťany a nácky patří Rusové mezi ty nejklasičtější herní nepřátele. Schválně kolik z těch nejvýznamnějších ruských postav z dlouhé historie videoher dokážete poznat.
Stahujte zdarma ceněný klenot herní historie a parádní retro mlátičku
Superpočítač s umělou inteligencí, který nenávidí lidstvo, skvělá retro mlátička, interaktivní film pro dospělé či horor odehrávající se během štědrovečerní večeře. Přinášíme tipy na čtyři hry, které...
Sklízí, co zasel. Streamer, který zabil těhotnou přítelkyni, se ve vězení bojí
Šestatřicetiletý Ir Stephen McCullagh byl usvědčen z vraždy své těhotné přítelkyně. Během hrůzného činu streamoval na internet předtočené hraní populární videohry Grand Theft Auto, policie však jeho...
Čekají nás piráti a krakatice. Tyto novinky budeme hrát v červenci
Výčet červencových herních novinek se sice může zdát jako skromnější, nicméně najde se i pár velkých pecek. Slovo si vezme především Ubisoft s dlouho očekávaným remakem pirátského Black Flag, o...
Pro mnohé hráče to byly životní zážitky. Tak šel čas se sérií Gothic
Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu,...
Tyto hry na PlayStation 5 se letos prodávají nejlépe
PlayStation rozzuřil část fanoušků, když oznámil, že od ledna 2028 nebude vydávat hry na fyzických nosičích. Pojďme se při té příležitosti podívat, které hry se za letošní rok prodávají podle Alinea...
Kteří hrdinové vás při počítačových hrách vytáčeli k smrti? Nám pila krev tato pětice
Tvůrci počítačových her věřili, že si tyto hrdiny oblíbíme, ale spletli se. Měli jsme co dělat, abychom kvůli nim neprohodili monitor oknem.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
PS5vydáno 7. července 2026 23:15, aktualizováno 8. 7. 10:45
Reset Xboxu započal. Propouštění a tvrdé škrty mají zachránit značku
Xbox se pustil do největší restrukturalizace ve své historii. Nová šéfka Asha Sharma přiznává, že mohutné investice z posledních let se nevrací a Xbox není po obchodní stránce v dobré kondici.
E.T. – Mimozemšťan zavolá brzy domů v tomto nádherném Lego setu
Slavná postava mimozemšťana z oblíbeného rodinného sci-fi filmu od Stevena Spielberga již brzy ožije v nádherném Lego setu. Obsahuje i svítící část, díky níž jeho srdce září po stisku tlačítka...
KVÍZ: Rusové ve hrách nejsou vždy jen padouši. Poznáte ty nejslavnější?
Spolu s agresivními mimozemšťany a nácky patří Rusové mezi ty nejklasičtější herní nepřátele. Schválně kolik z těch nejvýznamnějších ruských postav z dlouhé historie videoher dokážete poznat.
Pro mnohé hráče to byly životní zážitky. Tak šel čas se sérií Gothic
Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu,...
Dům na prodej ve Viddalbě se stavební zahradou, garáží a dvěma samostatnými vstupy
Viddalba, Sardinie, Itálie
2 786 450 Kč
Máte už svého kandidáta na hru roku 2026?
Letos zabodoval fantastický horor Resident Evil Requiem, vynikající dobrodružství s mladým Jamesem Bondem, závodní arkáda Forza Horizon 6 zasazená do nádherného Japonska či stavebnice a simulátor...
Harvard? Ne, škola pro streamery je užitečnější, tvrdí internetová celebrita
Populární streamerka Snowwcone ve svém vysílání prezentovala kontroverzní myšlenku, že nově založená „univerzita pro streamery“ je pro mladé lidi perspektivnější než studium na prestižním Harvardu.