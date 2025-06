Osm let práce vniveč, Lego zatrhlo zajímavý fanouškovský projekt

Vývoj počítačových her je intelektuálně náročnou, ovšem zároveň i dobře placenou prací, kde je po specialistech veliká poptávka. I přesto se najde spoustu lidí, kteří se mu věnují ve svém volném čase a jedinou odměnou jim za to je respekt a chvála spřízněné komunity.

Třeba taková Bethesda si podobné nadšence vyloženě hýčká a podporuje je, s trochou cynismu totiž moc dobře ví, že za ní její „rozbité“ hry rádi opraví. Důkazem budiž fakt, že plně podporují nezávislé tvůrce moderní adaptace klasického Oblivionu navzdory tomu, že nedávno vydali jeho oficiální (a samozřejmě tedy placený) remaster (viz naše recenze).

Sice vznikala bez nároku na zisk, zrušená hra však značce Bionicle rozhodně ostudu nedělala.

Na druhé straně tu pak máme i méně přivětivé firmy, mezi nimiž kraluje japonské Nintendo, které si všechny své intelektuální značky úzkostlivě brání. Tak moc, až i svým největším fanouškům hrozí soudem jen za to, že jejich milované postavy použijí v jiných projektech. Ty přitom jejich komerčním aktivitám nijak nekonkurují (viz třeba tento náš článek).

Do pozice zlého korporátu, jehož představitelé jednoduše nedokážou pochopit, že někdo může tvořit i za jiným účelem, než je dosažení maximálního zisku, se v očích mnohých lidí nově dostalo i dánské Lego. To totiž nemilosrdně ukončilo vývoj nadějně vypadající akce Bionicle: Masks of Power, zasazené do robotického světa z populární stavebnice. Na hře pracovalo několik desítek nadšenců po dobu osmi let a nedostali za to ani korunu, přesto jim na stůl přišla předžalobní výzva k ukončení veškerých aktivit.

Vývojáři hru v minulosti ukazovali na veřejných akcích, brzy měli vydat první demoverzi. Nečekanou změnu přístupu od Lega proto příliš nechápou.

Celé je to o to smutnější, že projekt se konečně blížil svému dokončení, už během srpna totiž měla vyjít hratelná demoverze. A podle ukázek bylo rozhodně o co stát, minimálně kvalitou grafiky a animací hra snese srovnání s tvorbou profesionálního studia.

„Po celou tu dobu jsme se snažili zajistit, aby náš projekt měl u společnosti Lego Group dobrou pověst, a pečlivě jsme dodržovali jejich zásady fair play. Nikdy jsme našim fanouškům za vývoj hry neúčtovali ani cent a na našich webových stránkách, na Steamu i v každé vydané upoutávce jsme umístili prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které jasně označuje náš projekt jako fanouškovský. Lego Group dokonce dříve podobné fanouškovské hry veřejně podpořila,“ vysvětlují autoři své čisté úmysly v prohlášení na svých webových stránkách.

Na papíře ovšem oficiálně nic neměli, a tak jim teď zbyly jen oči pro pláč. O důvodech, které Lego ke změně postoje přivedlo, se dá jen spekulovat, to už ovšem na situaci nic nezmění.

Jediným pozitivním faktem tak zůstává, že snad veškerá práce nepřijde úplně vniveč. Převážně mladí lidé se toho mnoho naučili a povedlo se jim sestavit funkční tým, který své zkušenosti zúročí na jiném projektu. Tentokrát však profesionálněji. Pod značkou Unmasked Games už se pomalu rozjíždějí práce na akční hře, která nese kódové označení Project Rustbound. Na její konkrétnější podobu si ovšem budeme muset počkat ještě roky a kdo ví, jestli se demoralizovaný tým dříve nerozpadne.