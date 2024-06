Exblizzardi představili akční RPG Legacy: Steel & Sorcery, vypadá skvěle

Hru kutí studio Notorious, což nikomu zřejmě nic moc neříká. Pojmenované je podle guildy ve World of Warcraftu, což je hra, na níž jádro celého týmu mnoho let pracovalo. Ostatně když se podíváte na první zveřejněný gameplay trailer, zcela jistě si všimnete mnoha drobností, které vám právě World of Warcraft připomenou.

Legacy: Steel & Sorcery ovšem není MMO, byť se na jedné mapě může setkat až 24 hráčů. Hrát půjde sólo či až se dvěma kamarády. Cílem každé výpravy je nashromáždit co nejvíc pokladů. Cesta k nim ovšem vede přes boj nejenom s monstry, ale i ostatními hráči. Výprava končí návratem do města, v němž se hráči starají o svoji výbavu a upravují si postavu.

„Svět je součástí boje. Bojovníci (Warriors) mohou prorážet zdi a vrhat balvany, zatímco kněží (Priests) mohou levitovat nad nebezpečím, a snáze se tak vzdálit nepřátelům. Každá třída má jedinečné způsoby interakce s prostředím,“ vysvětlují tvůrci.

Legacy: Steel & Sorcery je další hrou, kterou mají pomoct utvářet přímo hráči. Ve vývoji už je přitom zhruba tři roky a v předběžném přístupu na Steamu by se měla objevit ještě letos. V něm si pobude minimálně rok.