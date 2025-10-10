Ambiciózní česká středověká hra hledá podporu přes komunitní financování

Legacy of Valor má být nový typ středověké hry, která chce kromě silného příběhu nabídnout také budování panství a velké bitvy. Nyní hledá další investory a rozšiřuje komunitu skrze Kickstarter.

Legacy of Valor má být příběhové RPG zasazené do živoucího středověkého světa. Hráči budují a rozšiřují osady, spravují zdroje a obchodní cesty a zároveň velí armádám ve velkých bitvách v reálném čase.

Vše odstartovalo jako projekt samostatného vývojáře Filipa Husáka, cílem je nakonec vytvořit zhruba desetičlenný tým. Další finance má zajistit právě spuštěná kampaň na platformě Kickstarter.

Cílem je vybrat alespoň 100 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,1 milionu korun. Jsou tu ovšem ještě dodatečné cíle, a to až to výše dvou milionů dolarů, mezi nimiž nalezneme bitvy na koni, pokročilé dobývací stroje či rovnou rozšiřující DLC.

Digitální verzi zajistí příspěvek ve výši 45 dolarů, respektive 50 dolarů (zhruba 1 050 korun) po uplynutí úvodní výhodnější nabídky. Předpokládané datum vydání bylo stanoveno na prosinec 2027.

„Naším cílem je vytvořit hru, která spojuje sílu příběhu s autentickým zážitkem z doby, kdy čest, odvaha a loajalita rozhodovaly o všem. Kickstarter pro nás není jen způsob financování, ale šance zapojit komunitu, která nám od začátku fandí,“ říká Filip Husák, zakladatel projektu a producent hry.

Legacy of Valor

Legacy of Valor

„Chybí mi hra, která spojí silný příběh, velké bitvy a možnost budovat vlastní panství. RPG, kde nejste jen hrdina s mečem, ale i vládce, stratég nebo stavitel. Přitom máte svobodu hrát podle sebe,“ prozradil v dřívějším rozhovoru.

Hráč se chopí ovládání mladého šlechtice, který si užívá života. To ovšem skončí v okamžiku, kdy se zamilujete do mladé manželky purkrabího, který se to ovšem dozví a vyzve vás na souboj. Je to schopný šermíř a vy potupně prcháte.

Vracíte se na své bývalé panství, které před lety vyhořelo. Pustíte se do obnovy, nicméně další směřování příběhu už má být na vás. Jak se budete chovat ke svým poddaným? Jak naložíte s purkrabím? Hra má počítat s krátkodobými i dlouhodobými následky vašich činů.

Ambiciózní česká středověká hra hledá podporu přes komunitní financování

