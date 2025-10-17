Česká středověká hra Legacy of Valor uspěla na Kickstarteru už za sedm dní

Ondřej Zach
  14:32
Tvůrci připravované české středověké hry Legacy of Valor slaví první úspěch v rámci kampaně na platformě Kickstarter. Podařilo se totiž získat stanovenou částku, ve hře jsou ovšem ještě další milníky.

Ambiciózní hra pokořila cíl stanovený na sto tisíc dolarů, tedy zhruba 2,1 milionu korun, za týden. Jsou tu ovšem ještě dodatečné cíle, a to až do výše dvou milionů dolarů, mezi nimiž nalezneme bitvy na koni, pokročilé dobývací stroje či rovnou rozšiřující DLC.

Kickstarterová kampaň hry Legacy of Valor dosáhla prvního milníku za pouhých sedm dní – to je obrovský úspěch pro náš malý nezávislý tým. Chceme poděkovat zvlášť každému podporovateli, který pomohl proměnit tento sen ve skutečnost. Vaše důvěra a nadšení proměnily ambiciózní vizi v živý a rostoucí projekt,“ oznámili tvůrci.

Legacy of Valor
Legacy of Valor
Legacy of Valor
Legacy of Valor
27 fotografií

„Ale tohle je teprve začátek. Kampaň pokračuje dál a každý nový podporovatel nás přibližuje k dalším milníkům, které rozšíří rozsah i hloubku světa Legacy of Valor. Cesta před námi je stále dlouhá – a my zveme všechny, aby se k nám přidali a pomohli společně utvářet svět Valor.“

Cení si také toho, že hru doporučilo i studio Warhorse, tedy tvůrci středověkých her Kingdom Come.

Podařilo se získat potřebné peníze pro úspěch kampaně. Nyní jsou ve hře další cíle, například profesionální dabing či bitvy na koních.

Legacy of Valor má být příběhové RPG zasazené do živoucího středověkého světa. Hráči budují a rozšiřují osady, spravují zdroje a obchodní cesty a zároveň velí armádám ve velkých bitvách v reálném čase. Hra má počítat s krátkodobými i dlouhodobými následky vašich činů.

„Naším cílem je vytvořit hru, která spojuje sílu příběhu s autentickým zážitkem z doby, kdy čest, odvaha a loajalita rozhodovaly o všem. Kickstarter pro nás není jen způsob financování, ale šance zapojit komunitu, která nám od začátku fandí,“ říká Filip Husák, zakladatel projektu a producent hry.

S vydáním hry se počítá nejdřív koncem roku 2027.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse
Témata: Kickstarter

Nejčtenější

Proslavila ji obrovská prsa a porno. Nyní se Kaho Šibuja věnuje popkultuře

Kaho Šibuja je japonská herečka, streamerka, modelka, moderátorka rádia, spisovatelka a bývalá pornoherečka. V posledních letech se věnuje hrám, anime, cosplayi či sdílení fotek ze svého života na...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Vývoj zabral 12 let, nyní můžete ve Skyrimu strávit další desítky hodin

Už dva roky po vydání jednoho z nejznámějších RPG začali fanoušci pracovat na modifikaci s názvem Lordbound. Do první ostré verze se tento obří projekt dostal až nyní, a byť jej autoři stále ještě...

Fanoušek, nebo šílenec? Hráč strávil 100 hodin opakováním absurdní činnosti

Ještě jako malý chlapec si hráč vystupující pod přezdívkou Hippos_R_Us vymyslel jen těžko pochopitelnou výzvu – stát se nejsilnější postavou ve světě RPG hry Oblivion, aniž by přitom navýšil její...

Legenda se vrací. Zahrajte si nové Heroes of Might & Magic

Kdysi zbožňovaná strategická série Heroes of Might & Magic se vrací. Nový díl s podtitulem Olden Era slibuje návrat ke kořenům. Jak se to autorům podařilo, můžete nyní sami posoudit prostřednictvím...

Česká středověká hra Legacy of Valor uspěla na Kickstarteru už za sedm dní

Tvůrci připravované české středověké hry Legacy of Valor slaví první úspěch v rámci kampaně na platformě Kickstarter. Podařilo se totiž získat stanovenou částku, ve hře jsou ovšem ještě další...

17. října 2025  14:32 0

Tvůrci špičkových příběhovek představili novou hru. A tvrdě narazili

Studio Quantic Dream, které proslulo vynikajícími příběhovými hrami Heavy Rain či Detroit: Become Human, představilo novou hru. A u fanoušků pořádně narazilo, protože je to něco úplně jiného.

17. října 2025  11:56 1

Stahujte zdarma nádhernou českou hru a horor v kulisách první světové

Epic Store tento týden rozdává zdarma další kouzelně vypadající hru od českého studia Amanita a k tomu přihazuje slušný horor, který je netradičně zasazen do bunkru a kulis první světové války.

17. října 2025 5

PlayStation Plus rozšíří svůj katalog o horory Silent Hill 2 a Until Dawn

Herní předplatné PlayStation Plus ve verzích Extra a Premium, které zajistí přístup ke katalogu her, brzy rozšíří hned několik zajímavých her.

16. října 2025  10:56 0

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

16. října 2025 16

Frosthaven je deskoherní událost roku, určen je však spíš zkušenějším

Premium

Do češtiny lokalizovaný Frosthaven přináší bezprecedentní množství obsahu a zábavy. Určen je spíš zkušenějším a jeho kvality naplno vyniknou až s větším počtem hráčů. Také jsme se zeptali českého...

15. října 2025 0

Kdo začal ničivou jadernou válku ve Falloutu a hlavně proč?

Spoluautor kultovní značky Fallout Tim Cain už přede dvěma roky potvrdil, kdo v roce 2077 odstartoval nukleární válku. Nyní se k tématu vrátil s dalšími detaily.

15. října 2025 5

Možná už jen dva roky. Nová generace herních konzolí zbytečně spěchá

Herní společnosti už pomalu začínají mluvit o příští generaci herních konzolí. Vypadá to, že vypuknutí bitvy o „next-gen“ může začít už v roce 2027. To se však hráčům, kteří mají pocit, že současná...

15. října 2025 10

RECENZE: Pokémon Legends: Z-A vykračují novým směrem

85 %

Pokémon Legends: Z-A přinášejí tradiční herní smyčku založenou na chytání pokémonů a soubojích s dalšími trenéry. Méně tradiční už je ovšem zpracování, vůbec poprvé se totiž nebojuje na tahy, ale v...

Switch 2
14. října 2025 1

EA Sports FC 26

Již 33. ročník fotbalové série od Electronic Arts

vydáno 14. října 2025  14:26,  aktualizováno  15.10 11:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vývoj zabral 12 let, nyní můžete ve Skyrimu strávit další desítky hodin

Už dva roky po vydání jednoho z nejznámějších RPG začali fanoušci pracovat na modifikaci s názvem Lordbound. Do první ostré verze se tento obří projekt dostal až nyní, a byť jej autoři stále ještě...

14. října 2025 3

Battlefield 6 to trefil. Zájem o válečnou akci je enormní

Válečná značka Battlefield je zpět. Vydavatelství Electronic Arts tentokrát investovalo nemalé peníze, aby vyzvalo krále žánru, značku Call of Duty. A první metriky naznačují, že velmi úspěšně.

13. října 2025  10:32 12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.