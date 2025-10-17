Ambiciózní hra pokořila cíl stanovený na sto tisíc dolarů, tedy zhruba 2,1 milionu korun, za týden. Jsou tu ovšem ještě dodatečné cíle, a to až do výše dvou milionů dolarů, mezi nimiž nalezneme bitvy na koni, pokročilé dobývací stroje či rovnou rozšiřující DLC.
„Kickstarterová kampaň hry Legacy of Valor dosáhla prvního milníku za pouhých sedm dní – to je obrovský úspěch pro náš malý nezávislý tým. Chceme poděkovat zvlášť každému podporovateli, který pomohl proměnit tento sen ve skutečnost. Vaše důvěra a nadšení proměnily ambiciózní vizi v živý a rostoucí projekt,“ oznámili tvůrci.
„Ale tohle je teprve začátek. Kampaň pokračuje dál a každý nový podporovatel nás přibližuje k dalším milníkům, které rozšíří rozsah i hloubku světa Legacy of Valor. Cesta před námi je stále dlouhá – a my zveme všechny, aby se k nám přidali a pomohli společně utvářet svět Valor.“
Cení si také toho, že hru doporučilo i studio Warhorse, tedy tvůrci středověkých her Kingdom Come.
Legacy of Valor má být příběhové RPG zasazené do živoucího středověkého světa. Hráči budují a rozšiřují osady, spravují zdroje a obchodní cesty a zároveň velí armádám ve velkých bitvách v reálném čase. Hra má počítat s krátkodobými i dlouhodobými následky vašich činů.
„Naším cílem je vytvořit hru, která spojuje sílu příběhu s autentickým zážitkem z doby, kdy čest, odvaha a loajalita rozhodovaly o všem. Kickstarter pro nás není jen způsob financování, ale šance zapojit komunitu, která nám od začátku fandí,“ říká Filip Husák, zakladatel projektu a producent hry.
S vydáním hry se počítá nejdřív koncem roku 2027.
