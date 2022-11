Série The Legacy of Kain by se mohla vrátit. Poslední díl je 19 let starý

Upírská sága The Legacy of Kain patří bez debat do zlatého fondu počítačových her. Jde o sérii akčních adventur rovnoměrně kombinujících boj a prostorové hádanky, jejímž hlavním tahákem je ovšem neobvykle epický příběh s filozofickým přesahem rozkládající se na ploše tisíců let. I když masové proslulosti dosáhla až díky pokračování Soul Reaver, její kořeny sahají až do roku 1997, kdy vyšel první díl.

Grafika sice zastarala, co se týče návrhu úrovní a příběhu, funguje The Legacy of Kain dodnes.

Kromě vynikajícího příběhu a krvavých soubojů je série proslavená i poněkud zběsilým pojmenováváním, které si v ničem nezadá s aktuálním zmatkem ohledně Call of Duty. Ostatně posuďte sami: Blood Omen: Legacy of Kain, Legacy of Kain: Soul Reaver, Soul Reaver 2, Blood Omen 2 a Legacy of Kain: Defiance.

Ten posledně zmíněný ovšem vyšel už 11. listopadu 2003 a všeobecně se mělo za to, že se nad sérií nadobro zavřela voda. To však nakonec nemusí být pravda. Prodejem studia Crystal Dynamics totiž práva na značku přešla na vydavatelství Embracer (viz náš článek), které s ní má zřejmě další plány.

Už počátkem října si mezi hráči udělalo průzkum, jestli by o oživení série byl zájem. A výsledky byly jednoznačně pozitivní; co víc, samotná anketa oslovila víc než sto tisíc respondentů. „Ujišťujeme vás, že vás slyšíme jasně a zřetelně,“ vzkázal podle serveru IGN fanouškům CEO Phil Rogers, pod kterého v Embraceru nyní tato značka patří. Tak snad to bude „veliká hra“, nejen nějaká laciná napodobenina určená pro mobilní telefony.