Launch trailer na Left Alive vypadá, jakoby přišel z devadesátek

Vedle chystaných březnových pecek jako je The Division 2, Sekiro nebo Devil May Cry 5 vypadá chystaný Left Alive jako druhá liga. Z nějakého důvodu se ho však nemohu dočkat. Podle prvních záběrů to bude klasické béčko, které si vyslouží jen lehce nadprůměrná hodnocení, ale stylizace hry je jedním slovem kouzelná, jak se můžete přesvědčit v nejnovějším traileru.



Prvotní zdání navíc může klamat a hra by se mohla ukázat jako černý kůň letošního roku. Vedle zběsilé akce totiž umožňuje i opatrný postup a vzdáleně připomíná trestuhodně nedotažený Alpha Protocol od Obsidianů. Úspěch tak bude záležet převážně na kvalitě příběhu. Ten se odehrává ve stejném světě jako série Front Mission a na svědomí ho mají lidé, kteří pracovali na značkách Amored Core, Metal Gear Solid nebo Xenoblade Chronicles.

Hra vychází již v úterý 5. března na PC a PS4.