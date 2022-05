Jedna z nejlepších zombie her málem nebyla o zombiích

Vedle nácků a teroristů jsou zombie těmi nejčastěji využívanými nepřáteli v počítačových hrách. Kromě toho, že jsou ze své podstaty děsivé, je mají vývojáři rádi i proto, že se kvůli nim nemusí příliš zabývat vytvářením umělé inteligence.

V Left 4 Dead je nemrtvých tolik, že ani nemusíte pořádně mířit.

Oživlé mrtvoly si to prostě vždy namíří přímo směrem k hráči, a pokud se někde zaseknou, tak co, vždyť mají v hlavě prázdno. Co jim ovšem chybí na fištrónu, dohánějí množstvím. Na sadisticky uspokojujícím masakrování obrovských zástupů nemrtvých už byla postavena řada značek, namátkou jmenujme třeba Dead Rising, They Are Billions nebo třeba Dead Island.

S výjimkou The Walking Dead, která je ovšem postavena na slavné licenci a tak se nepočítá, nedosáhla žádná jiná takové proslulosti jako dvoudílná série Left 4 Dead. V ní se proti zombie hordám vydáváte do boje ve společnosti až třech dalších lidí, což z ní dělá jednu z her s největším poměrem zabitých nepřátel na jednu minutu hraní. Left 4 Dead se stala legendou, která inspirovala nekonečnou řadu následovníků (například Zombie Army, World War Z nebo třeba zombie mód v sérii Call of Duty). Nechybělo ale mnoho a vše mohlo být jinak.

I díky propracovaným postavám nakonec Left 4 Dead lacině nepůsobí.

V rozhovoru pro novozélandský youtubový kanál Kiwi Talkz totiž scénárista hry Chet Faliszek prozradil, že ho samotný Gabe Newell, vedoucí studia Valve, které tehdy hru vydávalo, od nápadu udělat zombie hru odrazoval. „Nedělejme zombie, zombie jsou moc laciné,“ pronesl prý slavný vývojář s tím, že zkušený spisovatel podepsaný pod hity jako Portal nebo Half-Life má na víc než obyčejný zombie horor.

„Když se podíváš na zombie filmy, tak Noc oživlých mrtvol je o rasismu, Úsvit mrtvých zase o konzumerismu,“ argumentoval prý tehdy Newell s tím, že obyčejná zombie střílečka v dystopickém světě by nemusela k úspěchu stačit.

Jak už však dnes víme, tak stačila. Faliszek si koncept nakonec prosadil, připomínky si vzal ovšem k srdci a chybějící originalitu a přesah vyřešil tím, že částečně proboural čtvrtou stěnu mezi hráčem a počítačovými postavami. Hlavní hrdinové tak komentují okolní dění vyzbrojeni znalostí klasických zombie popkulturních fenoménů, díky čemuž už nepůsobí tak naivně, jak bývá v žánru zvykem.

Left 4 Dead nakonec skončilo obrovským úspěchem a prodalo více než 12 milionů kopií. Přesto ovšem Valve vývoj třetího dílu zrušilo a fanoušci si musí vystačit s loňským nepřímým nástupcem Back 4 Blood. Na něm už ovšem Chet Faliszek nepracoval.