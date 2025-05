Píše se rok 2005, v kinech právě promítají Království nebeské od Ridley Scotta a na síle nabývá nové fantasy MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing) World of Warcraft od zbožňovaného studia Blizzard Entertainment.

To hráčům umožnilo poznat svět Warcraftu, který prozatím zažili pouze prostřednictvím strategií, zcela novým způsobem. Ty nejnáročnější aktivity ve hře vyžadovaly koordinaci party dobrodruhů skrze voice chat, přičemž o různá dramata nebyla nouze. A právě z této části hry pochází i slavný mem.

Leeroy Jenkins World of Warcraft (2005)

Na videu sledujeme, jak team leader vysvětluje ostatním strategii. Jeden z hráčů – Leeroy – podle příznaku AFK u jména ani není u počítače. Když tu se náhle zvedne a vlítne za pokřiku „Time’s up. Let’s do this. Leeroooooy, mhhaga“ (čas vypršel, pojďme na to) a ke zděšení ostatních mezi nepřátele v další místnosti.

Leeroy Jenkins se postupně stal součástí Warcraftu. Měl svoji kartu v dnes již neexistující sběratelské karetní hře World of Warcraft: TCG a má ji i ve stále běžící karetce Hearthstone. Odkazuje se na něj jeden achievement ve World of Warcraftu a reference na něj probublaly i do populární kultury mimo hry.

Co se World of Warcraftu týče, ačkoliv už má dobu své největší slávy dávnou za sebou, stále běží. Přesná čísla nejsou k dispozici, díky oživení původní hry a expanzí s přídomkem Classic je o ni stále zájem a Activision Blizzardu generuje velké peníze. Aktuálně běží expanze The War Within, která vyšla loni.