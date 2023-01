Zemřel herec Earl Boen, propůjčil hlas pirátovi LeChuckovi z Monkey Islandu

Není to sice jméno, jehož uvedení na filmovém plakátě by automaticky nalákalo do kinosálů davy, jeho stopa v „pokleslé“ kultuře je však pořádně hluboká. Jakožto policejní psycholog Dr. Peter Silberman se objevil rovnou ve čtyřech dílech kultovní filmové série o terminátorech, ještě větší dopad měl ovšem na herní scénu.

Zombie pirát LeChuck trápil hlavního hrdinu série Monkey Island ve všech šesti dílech.

Jeho výrazný hlas jsme mohli slyšet v desítkách titulů zvučných jmen posledních třiceti let, namátkou vybírám třeba Return to Krondor, Shannara, Soldier of Fortune, Metal Gear Solid 2, Fallout Tactics, Tenchu, Icewind Tale 2 nebo World of Warcraft.

Nejvíc si ho však lidé stejně budou pamatovat jako LeChucka, nemrtvého piráta a hlavního záporáka všech dílů legendární adventurní série Monkey Island.

Během loňského roku mu byla diagnostikována rakovina plic a tak se nemohl podílet na restartu značky v jinak vynikajícím Return to Monkey Island (naše recenze), několik dnů po Novém roce pak svůj souboj se zákeřnou nemocí prohrál.