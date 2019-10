League of Legends slaví deset let, její svět se rozroste o nové hry

League of Legends je jednou z nejpopulárnějších her vůbec, ale zdá se, že už autoři narazili na limity její popularity. Proto se rozhodli šířit její slávu i na jiných platformách a v nových žánrech. A rozhodně se nedrží při zemi.

Jako první rozšíří svět hry v příštím roce karetní hra Legends of Runeterra. Jak bývá dnes zvykem, půjde o free 2 play záležitost, kterou půjde kromě PC hrát i na mobilních zařízeních. Stylizovaná grafika připomíná Hearthstone, pravidla by však měla být komplexnější.

Další hrou bude League of Legends: Wild Rift, což není nic jiného než klasická LoL, jen upravená pro konzole a mobilní telefony. Autoři slibují, že nepůjde jen o pouhý port, ale celou hru vytvořili od začátku s důrazem na poněkud krkolomnější ovládání. Jednotlivé zápasy by také měly být o něco kratší, zhruba mezi 15 a 18 minutami.

Další chystané hry jsou pak zatím ještě ve fázi prototypů a tak si na ně počkáme delší dobu, o to zajímavěji však vypadají.



Už dlouho se spekuluje o bojovce ze světa League of Legends a nyní je to konečně oficiální. Sice zatím nemá ani oficiální jméno a mluví se o ní pod kódovým označením Project L, nabídne však desítky dobře známých charakterů a hezkou grafiku.

Project A bude kompetitivní střílečka ve stylu Overwatch, která ale bude zasazena do budoucnosti.

Jako největší bizár pak vypadá League of Legends Esports Manager, v němž se, jak už ostatně název napovídá, stanete manažery esportového týmu. Tedy něco jako Football Manager, jen místo nagelovaných sportovců budete koukat na asijské nerdy. Hra bude zatím obsahovat jen týmy z League of Legends Pro League, časem by se však mohla rozšířit i o jiné soutěže.

A aby toho náhodou nebylo málo, na Netflixu se už teď můžete podívat na dokument League of Legends Origins, mapující zrod tohoto fenoménu, a brzy se na stejném místě objeví i animovaný seriál Arcane.