Horor Layers of Fear obdržel další přídavek. Sice nenápaditý, ale zadarmo

Pro studio Bloober Team znamenal horor Layers of Fear vstupenku do vyšší vývojářské ligy, a tak není divu, že se k němu stále hrdě hlásí. Jenže jeho koncept surreálného simulátoru v mysli šíleného umělce už dávno vytěžili ve druhém díle a letošní remake jasně ukázal, že by bylo záhodno napnout své úsilí novým směrem (viz naše recenze). Ale ne, už tak zbytečně natahované dobrodružství dostává ještě další přídavek.

I když je v přídavku hodně krve, násilí páchají jen loutky.

Nová kapitola nese název The Final Prologue a postaví vás do role hlavního záporáka druhého dílu, tedy zneuznaného režiséra natáčejícího hororový snímek. Více než na příběh spoléhají vývojáři opat na zlověstnou atmosféru vydatně podpořenou fantastickou grafikou běžící na Unreal enginu. Pozitivní zprávou je, že je přídavek pro všechny majitele hry zcela zdarma, za opětovnou instalaci hry ale sám o sobě nestojí.

Jediný důvod vydání tak pro autory spatřuji v tom, že se v době blížícího Halloweenu o Layers of Fear zase chvilku mluví, což zvýší jejich atraktivitu v tematických slevových akcích.