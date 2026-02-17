Hororové hry polského studia Bloober Team byly dříve vnímány jako takzvané simulátory chůze, nicméně postupně se vypracovali na špičku. Vděčí za to ceněným kouskům, jakými jsou předloňský Silent Hill 2 či loňský Cronos. A právě oznámený Layers of Fear 3 má být vyvrcholením celé série.
Nemocná růže
Růže, tys nemocná!
tvé štěstí objevil,
Překlad Jiří Valja
Hraný trailer na Layers of Fear 3 začíná verši z básně Williama Blakea nazvané Nemocná růže.
Tvůrci slibují, že přichází noční můra, silnější a zvrácenější než kdy předtím a zároveň prozrazují, že pozorní fanoušci série mohou v traileru zachytit další detaily. Další informace, například co se vydání týče, prozatím chybí.
„Layers of Fear je série, která vzešla přímo z našich srdcí a vypráví milovaný příběh Bloober Teamu,“ říká Piotr Babieno, generální ředitel Bloober Teamu.
„Je to příběh, který vyprávíme už deset let, projekt, který formoval identitu našeho studia a nasměroval nás na cestu k tvorbě nezapomenutelných psychologických hororových zážitků. Uplynulo deset let, ale zdaleka jsme ještě neřekli poslední slovo – nyní odhalujeme něco nového v této sérii. Doufáme, že to vzbudí nadšení fanoušků tohoto díla.“