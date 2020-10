Nemáte na novou Amnesii? Stáhněte si zdarma béčkový horor Layers of Fear 2

Je to jen pár dnů, co vyšel skvělý horor Amnesia: Rebirth (viz naše recenze). Ne každý má však v této těžké době k dispozici 700 Kč na koupi videohry, a tak si nejspíš chvilku počká na nějakou tu slevovou akci. Pokud ale teď máte neodbytnou chuť zrovna na horor, možná vám přijde vhod aktuální nabídka obchodu Epic Store, který rozdává loňský Layers of Fear 2.

V něm se vtělíte do role hollywoodského herce, který přijal nabídku extravagantního režiséra k natáčení nového snímku na zaoceánské lodi. Jak se ale brzy ukáže, plavidlo je zdánlivě opuštěné, dějí se na něm však hodně podivné věci, které nemají racionální vysvětlení. Režisér totiž není jenom výstřední, je také šílený.

Jde o vcelku solidní lekačku, co sice neohromí originalitou ani technickým zpracováním, jinak je ale řemeslně slušně udělanou žánrovkou (viz naše recenze). Pokud jste nehráli první díl, nevadí, hry na sebe vůbec nenavazují.

Pokud si Layers of Fear 2 aktivujete přes obchod Epic Store, zůstane vám už v knihovně napořád. Jen to musíte stihnout do čtvrtka 29. 10., pak totiž bude tato nabídka nahrazena jinou.