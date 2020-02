Neměl jsem svoji hru dělat politicky korektní, lituje slavný vývojář

Tzv. „politická korektnost“ je v posledních letech výbušným tématem, které vzbuzuje spoustu emocí. A to i v tak „nevinné“ oblasti, jakou jsou videohry. I společnosti, které chtějí jen vytvářet zábavné hry a nemíchat se do vážných témat, se mohou snadno stát terčem kritiky. A co teprve, když jejich tvůrci nějaký politický názor opravdu veřejně zastávají.



„Get woke, go broke,“ praví slavný citát spisovatele Johna Ringa, který bychom mohli volně interpretovat tak, že přílišná snaha o společenskou angažovanost je často „odměněna“ ekonomickým poklesem.

Těžko říct, na kolik lze toto tvrzení podložit statistikami, pravdou však je, že snaha vychovávat zákazníky se jen málokdy setká s kladnou odezvou. Alespoň pokud můžeme měřit ohlasy na sociálních sítích. Ano, je hezké, když se nadnárodní korporace snaží kromě maximalizace zisku i „vylepšovat svět“, bohužel tak často dělají na úkor kvality samotného produktu. Slavný vývojář Cliff Bleszinsky se domnívá, že přesně to bylo jedním z důvodů, které potopily jeho ambiciózní hru LawBreakers.

Na svém instagramovém profilu se svěřil, že od krachu jeho studia Boss Key neustále přemýšlí nad příčinami pádu. Kromě toho, že měl při vývoji vládnout pevnější rukou a lépe zareagovat na ohlášení konkurenčního Overwatche, považuje za jeden z největších problémů hry i snahu být politicky korektní.

„Příliš jsem tlačil své osobní politické přesvědčení,“ napsal s tím, že si pak LawBreakers lidé zafixovali jako hru, jejíž návrhář prosazuje genderově neutrální záchody a odmítá své hrdinky udělat sexy.

Po pravdě řečeno je těžké zjistit, proč hra neuspěla. Ve svém dobovém článku jsem jako potenciální příčiny uvedl vysokou konkurenci, špatně vybraný distribuční model či příliš strmou křivku učení. Že by hra byla příliš politicky korektní jsem si (a pokud si dobře pamatuji, ani nikdo jiný v recenzích) nepovšiml. Kvůli tomu, že tam neskáčou holky v bikinách, ještě automaticky nebudeme hru nazývat politicky uvědomělou, ne?

Ostatně, stačí se podívat na konkurenční hit Apex Legends a zjistíme, že problém musel být zakopaný někde úplně jinde. V šestici jeho hlavních charakterů máme jen jediného „bílého muže“, zato dvě černošky, homosexuála a jednoho „nebinárního“. Ano, samozřejmě se najede i pár takových, kteří v tom vidí úpadek západní civilizace, ale miliony spokojených hráčů dávají jasně najevo, že existují mnohem důležitější faktory rozhodující o úspěchu hry.

Slavný vývojář je v posledních dnech na sociálních sítích hodně aktivní. Od her sice přeběhl k divadlu, ale Microsoftu nabídl, že by se klidně nechal zaměstnat jako konzultant pro další díl série Gears (dříve Gears of War). O kterých je mimochodem přesvědčený, že jsou dokonalým příkladem toho, jak má správná „woke“ hra vypadat.

And now there's a news article (not linking it/giving 'em clicks) about my joke that Gears went "woke."



Gears was always kinda "woke." Diverse cast/non-sexualized females/passed the "bechdel test" - difference was I wasn't going on and on about it back in the day in interviews.