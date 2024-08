Rusko zvažuje zákaz české videohry, prý překrucuje historii

Strategie The Last Train Home od brněnských Ashborne Games patřila k nejpříjemnějším překvapením loňského roku a v naší čtenářské anketě dopadla lépe než třeba mnohonásobně dražší Diablo 4 nebo Starfield. Hra zábavnou formou (viz naše recenze) zpracovává nelehký osud československých legionářů a jejich dlouhou cestu zpět do vlasti.

The Last Train Home uspělo i v zahraničí, vydavatelství si prodeje pochvaluje.

I když je příběh vystavěn kolem fiktivních jmen, ve zbytku reálií se autoři snažili o maximální historickou věrnost. Vývoj hry započal dlouho před ruskou invazí na Ukrajinu a její vznik navíc oficiálně podpořila i Československá obec legionářská, což je snad dostatečným důkazem toho, že k této látce přistoupili tvůrci zodpovědně.

Jenže samozřejmě platí, že historické události se dají interpretovat různými způsoby, a ten, který zvolili v Ashborne Games, se příliš nelíbí v Rusku. Až tak moc, že na okresní soud Okťabrskij v Petrohradě doputovala žaloba požadující zákaz prodeje hry v Rusku. Portál Meduza cituje šéfku tiskové služby petrohradských soudů Darju Lebeděvovou, podle níž hra „vzdoruje tradičním hodnotám ruské společnosti“ a „obsahuje nepravdivé informace o činnosti státních orgánů a úředníků během občanské války v Rusku, vytváří k nim negativní postoj a popírá historická fakta,“ což může „poškodit duševní a sociální zdraví a vývoj dětí.“

Nutno poznamenat, že případný zákaz by pro vydavatele neznamenal žádný zásadní výpadek příjmů. Kvůli mezinárodním sankcím jsou totiž aktuálně možnosti Rusů nakupovat na Steamu značně omezené (byť je to stále možné), v zemi pak panuje obrovská míra pirátství. Naopak ve zbytku Evropy jde spíš o povedenou reklamu zadarmo. A to jste věděli, že už vyšel i datadisk?