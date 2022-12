Lepší než Zaklínač? Trailer na seriálovou adaptaci Last of Us vypadá skvěle

Série The Last of Us má sice jen dva díly, i tak ale dokáže rozdělit herní komunitu jako jen máloco. A vypadá to, že stejné to bude i u její seriálové adaptace.

Nový trailer ukazuje, že televizní stanice HBO do ní evidentně nacpala spoustu peněz a díky úzké spolupráci s autory hry se filmařům podařilo vcelku věrně zreprodukovat původní atmosféru. Ale marná sláva, herečka Bella Ramseyová není Ellie podobná ani trošku.

Ať už to dopadne jakkoliv, seriálové zpracování bude asi po všech stránkách nápaditější než letošní zbytečný remake.

Co jsem tak naznal, většina ohlasů je přesto pozitivních. Pedro Pascal sice nevypadá úplně jako Joel, ale rozhodně má jeho charisma, „houbové zombie“ a obzvlášť slepí clickeři vzbuzují hrůzu a odpor, přesně tak jak mají, a celé vyznění traileru je správně postapokalypticky depresivní. Pak jsou tu ale i tací, kteří se jednoduše nedokážou přenést přes Bellin vzhled a přirovnávají ji například k měňavci Odovi ze Star Treku.

Samozřejmě chápu, že pro tyto alfasamce, kteří se evidentně pohybují jen ve společnosti modelek s mírami 90-60-90, může být pohled na obyčejnou „holku“ z estetického hlediska nepodnětný, postava Ellie je ale poměrně komplexní a veliké oči rozhodně nejsou její nejdůležitější charakterovou vlastností. Jelikož jsem ten druh člověka, co vždy raději vidí sklenici poloplnou než poloprázdnou, tak bych rád vyzval k tomu, abychom jí dali šanci. Pokud to bude špatné, tak budu tím prvním, kdo ji tady poplive, v tuto chvíli tomu ale zatím nic nenasvědčuje.

Seriál má evidentně daleko větší ambice než stát se pouhým „fan servisem“ a vzhledem k úpadku konkurenčního Zaklínače od Netflixu bychom se ani moc nedivili, kdybychom ho přibližně za měsíc a půl titulkem oslavovali jako nejlepší herní seriál všech dob s živými herci (Edgerunners a Arcane jsou totiž animované).