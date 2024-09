Druhá série The Last of Us bude syrovější než první, ukazuje první trailer

První řada seriálu The Last of Us překonala všechna očekávání a dokázala oslovit i lidi, kteří jinak videohrami pohrdají. Hned bylo jisté, že u jedné série nezůstane a tak se okamžitě rozeběhly práce na pokračování.

Druhé sezona vyjde někdy v průběhu příštího roku, už teď jsme dostali alespoň lehkou ochutnávku v podobě dvouminutového traileru. A jak už hráči dobře vědí, je to pořádné maso.

Tvůrci plánují vyprávět příběh The Last of Us Part II ve více sezonách, takže není úplně jisté, jestli stihne dojít i na TU scénu, i bez ní ovšem budou určitě slabší povahy přivírat oči. Tvůrci jsou si toho vědomi, jedné z neoblíbených postav pro jistotu zařídili ochranku, aby jí náhodou nějaký příliš horlivý fanoušek nechtěl ublížit (psali jsme tady)

Ale, nebudeme zdržovat, všechny důležité informace včetně obsazení nových rolí (viz náš článek) už máte, tak se na nový trailer podívejte. A když tak nám do diskuse dejte vědět, jak se vám líbil.