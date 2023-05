Dabérka Ellie z The Last of Us podala žalobu kvůli domácímu násilí

Kvůli roli Ellie ve videoherní série The Last of Us už si asi devětatřicetiletá herečka Ashley Johnsonová nedělá o lidech iluze. Spousta „fanoušků“ totiž nedokázala překousnout vývoj její postavy mezi prvním a druhým dílem a posílala jí výhrůžky (viz náš článek). Hrozba, které čelí nyní, je ovšem daleko reálnější.

Ashley Johnsonová a Brian W. Foster spolu mimo jiné účinkovali i v pořadu Critical Role.

Její partnerský vztah s hereckým kolegou Brianem Fosterem byl veřejností vnímán jako klidný a stabilní, vzhledem k mnohaletému zasnoubení se vlastně čekalo jen na termín svatby. K té ale nakonec nedojde, protože se pár před několika týdny rozešel. A nejde říct, že v dobrém.

Vyplývá to alespoň z žaloby, ve které herečka žádá policejní orgány o ochranu a tzv. vykázání z důvodu domácího násilí (domestic violence restraining order), které vůči svému bývalému partnerovi vznesla 19. května.

Vyplývá z něj, že Foster ji dlouhodobě vulgárně urážel a ponižoval, pokoušel se z ní mámit peníze, v bytě, který je zcela v Johnsonové majetku, ji pak odstřihl od internetu a změnil přístupové údaje ke kamerovému systému. Poslední kapkou pak bylo, když mezi jeho věcmi našla náboje a tzv. garotu, škrticí strunu, jakou používá s oblibou například Hitman (ať alespoň trochu zůstaneme ve světě počítačových her).

Soudce na základě přednesených argumentů vyhověl její žádosti, aby se k ní Foster nesměl přiblížit na vzdálenost menší než 450 metrů a na sto metrů pak k jejím dvěma psům. A to minimálně do června, kdy se v této věci bude konat plnohodnotné jednání.