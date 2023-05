Last of Us vstoupilo do herní síně slávy. Spolu s dětskou hrou o barbínách

Ještě než loni přišel nedostižný Elden Ring, byla kultovní akční adventura The Last of Us tou nejoceňovanější videohrou v dějinách lidstva. Nikoho proto asi nepřekvapí, že během posledního hlasování o vstup do prestižní videoherní síně slávy s přehledem uspěla a přidala se do elitní společnosti, kam patří například i Solitaire, Pac-Man, Pong nebo The Sims.

Barbie Fashion Designer se prodával lépe než Quake.

Porotci brali při výběru v potaz čtyři zásadní atributy: nadčasovost, celosvětový dopad, vliv na následovníky a kultovní status (icon status) – tedy cosi jako respekt značky a její uznání i od těch, co ji sami nehráli.

The Last of Us ovšem nebylo jedinou hrou, které se té cti letos dostalo a ostatní vítězové už v ostřílených „pařanech“ tolik nadšení nejspíš nevzbudí.

Arkáda Computer Space z roku 1971 je vyložená starožitnost a pokud ji někdo z žijících hrál jinak než přes emulátor, už o tom dnes může vyprávět pravnoučatům. Ani Wii Sports nejsou titulem, který bychom si pyšně vystavovali na poličce, ale jejich zásadní dopad na herní průmysl rozhodně nezpochybňujeme. Ano, pohybové ovládání se sice nakonec ukázalo jako slepá cesta vývoje (podívejte, kde skončil třeba takový Kinect), ale rozhodně to nebyla chyba této hry.

Wii Sports Club je jednou z nejlepších her pro pohybové ovládání.

Nejvíce překvapivý titul ze čtveřice oceněných je ovšem bez debaty Barbie Fashion Designer z roku 1996. Tato hra umožňovala navrhovat kosmetické doplňky pro oblíbené panenky, přičemž počítač uměl ze vzniklého díla vygenerovat střih, podle něhož pak bylo možné výsledek snadno vyrobit i v reálu. Díky tomu se už během dvou měsíců od vydání prodalo půl milionu kopií, což je pro srovnání více, než se za stejné období podařilo legendárním střílečkám Doom a Quake.

Ano, videohry opravdu nejsou jen pro kluky. Každopádně i díky nedávnému úspěchu seriálové adaptace (viz naše recenze) si troufáme tvrdit, že The Last of Us je s této čtveřice mezi našimi čtenáři nejoblíbenější. Nebo ne?