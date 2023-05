Slunce, seno, videohry? Vesnický simulátor Last Holiday zatím nepřesvědčil

Docela by mě zajímalo, jaký myšlenkový pochod vedl vývojáře z českého studia Boomer Games k tomu, aby svému „vesnickému survivalu“ dali tak nudné jméno. Už základní synopse „vesnický buchty, pivko a Míša David“ dává najevo, že půjde o ryze lokální záležitost a anglický název Last Holiday na tom rozhodně nic nezmění, nota bene když se stejně jmenuje populární romantická komedie z Karlových Varů.

Hlavní hrdina Ben má rád silná auta a krásné ženy.

Ale budiž, i tak se našlo dost lidí, kteří na výrobu hry přispěli víc než třemi sty tisíci korunami skrz crowdfundingovou kampaň na Startovači, díky čemuž si vývojáři mohli dovolit najmout profesionální dabéry v čele s Jakubem Prachařem a Petrem Rychlým.

Last Holiday by se dalo zjednodušeně popsat jako simulátor vesnického křupana. Budete balit holky „na dýze“, jezdit traktorem, pít zteplalé lahváče, kouřit jako fabrika nebo rozbíjet si hlavy v hospodských šarvátkách, to vše při honu za „škvárou“. Té bude potřeba spousta, protože „vytunit“ svého trabanta není zrovna levná záležitost.

Vývojáři se samozřejmě neberou vážně a tak je hra po okraj narvaná „nekorektními“ vtípky, ze kterých intelektuálním kritikům naskočí osypky. Kanální humor (v traileru se například močí na hroby) si své fanoušky jistě najde, ani ti největší nedočkavci by se však zřejmě neměli pouštět do první verze, která se nově objevila na Steamu. Samozřejmě, u her vydaných v rámci předběžného přístupu (early access) se tak nějak automaticky očekává, že budou v syrovém stavu, ale co je moc, to je moc.

Hráči si v recenzích stěžují, že navzdory nehezké grafice se hra příšerně seká i na nejsilnějších strojích, obrovské množství bugů pak de facto znemožňuje nějaký výraznější postup příběhem. Nepotěší ani napálená cenovka zhruba sedm set korun. Aktuálně má Last Holiday od hráčů jen 47 % pozitivních recenzí, což je vzhledem k obecnému „přechvalování“ na Steamu opravdu málo.

Samozřejmě není důvod házet hned flintu do žita, plná verze se plánuje až někdy na konec roku 2024, přesto je škoda, že „boomeři“ předběžnou verzi tak trochu odbyli. Jak nedávno ukázal rovněž český HROT, dobře udělané „demo“ dokáže povědomí o značce šířit lépe než jakákoli reklama.