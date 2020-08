Chlípník Larry se dočká další hry

Leisure Suit Larry je jednou z nejstarších herních značek, které jsou dodnes aktivní. První díl vyšel již v roce 1987, spočítat všechna následná pokračování, prequely či odbočky je dnes už prakticky nemožné.

Zatím poslední díl pochází z roku 2018 a šlo o návrat ke klasické formě point’n’click adventury. Žádná hitparáda to ovšem nebyla, kromě laciné komiksové grafiky zaujala jen mimořádně fekálním humorem (viz naše recenze). Své příznivce si ale našla a tak se již 15. října dočkáme pokračování.

To bude mít podtitul Wet Dreams Dry Twice a podle prvních obrázků půjde o to samé co minule, včetně mrakodrapů ve tvaru penisu. Kandidát na titul hry roku z toho nejspíše nebude, ale jak ukazuje dodnes nehynoucí popularita Poldy, u nás to nejspíše bude hit.