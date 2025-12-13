Během předávání cen The Game Awards došlo k odhalení hned několika zajímavých her. Mezi ně patří i dvě nová dobrodružství s Larou pojmenovaná Tomb Raider: Legacy of Atlantis a Tomb Raider: Catalyst. Co od nich čekat?
Příští rok uběhne od vydání prvního Tomb Raidera třicet let. A tak si tvůrci řekli, že to je skvělá příležitost pro to oprášit první díl. Tomb Raider: Legacy of Atlantis je totiž remake jedničky. Když si odmyslíme nostalgickou rovinu, třicet let stará hra je z dnešního pohledu překonaná ve všech směrech, proto půjde spíš o jakousi reimaginaci s několika stěžejními prvky.
Z prvního traileru je patrné, že tvůrci vyslyšeli volání části fanoušků, a Lara se tak vrací k původnímu vzhledu. To znamená dvojice pistolí, tyrkysový crop top, upnuté šortky a celkově atletická sexy postava. Trailer ukázal, že se dokonce vracejí i některé specifické animace. A podle ohlasů na sociálních sítích to fanoušci kvitují.
Obě dvě hry poběží na Unreal Enginu 5. V Legacy of Atlantis budeme při honbě za tajemným artefaktem Scion prozkoumávat exotická místa zapomenutá časem, jako jsou džungle v Peru, starověké ruiny Řecka, pouště Egypta a tajemný středomořský ostrov Atlantis. Podle traileru můžeme očekávat hodně skákání, hádanky a dojde i na souboj s dinosaurem. S vývojem vypomáhá studio Flying Wild Hog, které například rebootovalo Shadow Warriora.
Pěkná prsa, přirozený vzhled. Vyhrála Lara, jak jste ji milovali
Tomb Raider: Legacy of Atlantis vyjde během roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Odhalen byl dále díl Tomb Raider: Catalyst, který byl oznámen už v roce 2022. K vidění je příběhový filmeček, který ukazuje Laru v ikonickém oblečení, nicméně v obličeji je viditelně starší v porovnání s remakem. Co bohužel stále chybí, jsou nějaké gameplay záběry.
Potvrdil se každopádně dřívější leak. Catalys se odehrává v severní Indii po mytické kataklyzmatické události, která uvolnila prastará tajemství a probudila jakési strážce. Lara ovšem není jediná, kdo usiluje o získání mocných artefaktů. Vydání se každopádně plánuje až na rok 2027.
Amazon má ovšem s Tomb Raiderem větší plány, chystá totiž hraný seriál, který se začne natáčet příští rok. Laru ztvární herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. A na Netflixu je právě k vidění druhá řada animovaného seriálu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.