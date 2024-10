Retro střílečky Češi umějí, o slovo se teď hlásí postkomunistický Kvark

Dnešní střílečky umějí zprostředkovat scény hollywoodských parametrů, přesto se stále najde dost lidí, kteří zůstávají u léty prověřených klasik. Hry jako Quake, Doom nebo Heretic nezatěžovaly hráče složitým scénářem ani morálními dilematy, prostě před ně servírovaly abstraktní bludiště, kterým se museli prostřílet až k závěrečnému bossovi.

Právě takové staromilce dokázal loni oslovit český nezávislý vývojář, říkající si Spytihněv svojí retro střílečkou Hrot (viz naše recenze). I když byla zasazena do éry české normalizace, dokázala oslovit publikum napříč celým světem a stala se po zásluze undergroundovým hitem.

A když to vyšlo jednou, proč ne podruhé? Čerstvě vydaná střílečka Kvark studia Latest Past to nedělá o nic hůře. Podíváme se v ní do sovětského továrního komplexu, odkud se hlavní hrdina musí prostřílet na svobodu. Jedna z recenzí na Steamu o hře mluví jako o „slovanském F.E.A.R.,“ další ji zase překřtil komunistickým Half-Life. Andy Chalk z respektovaného PC Gameru ji dokonce ve svém článku nazval nejlepší střílečkou měsíce. Docela slušný úspěch na dva studenty, že?

Škoda jen té ceny, těch cca 500 korun na Steamu se zdá docela dost.