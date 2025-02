Podívejte se, jak vypadá Kutná Hora z hitu Kingdom Come: Deliverance 2

V porovnání s jinými otevřenými světy byla mapa prvního Kingdom Come se svými 16 kilometry čtverečními spíše malou. Druhý díl je daleko větší, a to nejen prostou rozlohou, ale i svým pojetím. Zatímco minule hlavní hrdina Jindra navštívil jen malé vesničky, případně opevněné tvrze, tentokrát se dostane i do opravdového města.

Vývojáři se snažili o maximální realismus, spousta lokací je vymodelována jedna ku jedné.

Na počátku 15. století sice byla Kutná Hora daleko menší, než ji známe dnes, přesto se ve spleti uliček nebude problém ztratit. Vývojáři přitom věnovali jejímu realistickému zpracování spoustu péče.

Tam, kde je dnes rozlehlé náměstí, bývala dříve ohromná úřední budova. Kde se lze procházet po širokém bulváru, byly tenkrát hradby. Rozestavěný ‚kostelíček‘, který budete moct navštívit ve hře, jen sotva připomíná majestátní chám svaté Barbory, kam nutně směřují kroky každého návštěvníka ze zahraničí, do jeho plné slávy mu zbývají ještě desítky let stavění. Ostatně celé město je vymodelováno s maximální možnou historickou přesností, bez ohledu na to, aby působilo co nejefektivněji.

Porovnání mapy Kutné Hory s Ratajemi z minulého dílu.

O kolik je zdejší Kutná Hora větší, než co jste zatím mohli v rámci Kingdom Come dosud vidět, pak nejlépe ukazuje přímé porovnání její mapy s městečkem Rataje z minulého dílu, které na sociálních sítích ukázal PR manažer Warhorse Tobias Stolz-Zwilling.

Obrázky zároveň ukazují, že hra neztratila nic z výrazné stylizace, krásně zpracovanou mapu by si klidně mohl tamní starosta vyvěsit do kanceláře.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi. Poslechnout si můžete také ukázku českého dabingu.