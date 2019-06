Kultovní Baldur’s Gate se vrátí třetím dílem

V tohle už nedoufal snad ani ten nejoptimističtější fanoušek. Včerejší prezentace streamovací herní služba Stadia (viz náš článek) sice přinesla mnoho zajímavých informací, nejdůležitější však bylo oznámení návratu kultovní značky Baldur’s Gate.



Pokud jste Baldur’s Gate nehráli, koukejte to napravit. Hra díky své izometrické grafice prakticky nezestárla.

Ta před dvaceti lety redefinovala žánr her na hrdiny a dodnes se objevují tituly, které ji takřka nepokrytě vykrádají. Hra byla vlastně dokonalým převedením pravidel „papírových“ Dungeons & Dragons do počítačové podoby a díky tomu se také mohla pochlubit jedním z nejkomplexnějších soubojových systémů ve hrách vůbec.

Teď se Baldur’s Gate vrátí, navíc dost možná v té nejlepší podobě, jaká je dnes možná. Sice jsme zatím z trojky neviděli ještě ani obrázek, ale jméno Larian Studios je zárukou kvality samo o sobě. Jejich dva díly Divinity: Original Sin totiž patří k tomu vůbec nejlepšímu, co se v herním světě v posledních letech událo. Nabízejí dokonalou kombinaci moderních herních mechanik a „oldskoolové“ atmosféry. Ředitel studia Swen Vincke navíc všechny ujišťuje, že je velikým fandou a že udělá vše proto, aby důstojně navázal na předchozí díly.

Jediné, co však v tuto chvíli máme k dispozici, je nicneříkající trailer a ujištění, že se Larian Studios nechtějí zúčastnit aktuální války exkluzivit. Kromě služby Stadia tak hra má vyjít i na klasických distribučních kanálech. Sice to není oficiální, ale dovážíme se tipovat, že se tím myslí minimálně Steam a konzole Xbox One a PS4, kde vyšly i oba předchozí díly Divinity.

Více bychom se měli dozvědět během PC Show v příštím týdnu. A až opadne šílenství kolem E3, určitě se k Baldur’s Gate nějakou formou vrátíme. Vždyť jsme na ní vyrostli.