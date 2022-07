Ekonomika ve hře nefunguje, tak si hráči vytvořili vlastní kryptoměnu

Na to, že vesmírný simulátor No Man’s Sky nikdy neměl být vyloženě multiplayerovou hrou (viz náš článek), se kolem něj vytvořila až překvapivě aktivní a spolupracující komunita.

Ještě než vývojáři formou následných záplat podporu hry více hráčů skutečně umožnili, vznikla organizace Galactic Hub. Její členové, kteří sami sebe označují jako Interlopers, si vzájemně pomáhají při průzkumu galaxie a přes komunikační kanály jako je Discord nebo reddit organizují společné akce.

Po dosažení jisté úrovně přestane ekonomika hry fungovat.

Vzhledem k tomu, že vesmír hry je procedurálně generovaný a obsahuje 18 trilionů (1018) planet, jde o prakticky nekonečnou zábavu, za 6 let od vydání prý nebylo odhalena ani desetina procenta jejího obsahu. Přesto už mnozí zkušení hráči dospěli do stavu, kdy jen těžko hledají další motivaci ke hraní.

Už dávno totiž mají k dispozici to nejlepší možné vybavení, všechny herní procesy mají nacvičené z paměti a za svou snahu přispívat ke všeobecnému rozvoji nedostávají žádnou adekvátní odměnu. Virtuálních peněz (zde se jmenují Units) již mají jednoduše tolik, že pro ně ztrácí význam.

Z tohoto důvodu vznikl Hub Coin, nová kryptoměna, která umožňuje provádět ekonomické transakce i mimo herní svět. Jejím cílem je nastartovat trh se „službami“, aniž by se virtuální svět „ušpinil“ skutečnými penězi. Šikovní tvůrci obsahu si Hub Coinem nechávají platit například za výrobu unikátních estetických doplňků do svých virtuálních příbytků, na míru vytvářené architektonické návrhy budov, nebo třeba za specifické modifikace fauny a flóry, které jsou pro hráče na konzolích jinak nedostupné.

Kryptoměnou se platí například za modifikace nebo na míru vytvořené plány budov.

Je to poněkud paradoxní situace, protože zatímco v běžných hrách se jakákoliv snaha o zavedení kryptoměn u hráčů setkává s odporem a protesty (viz náš článek), zde si ji hráči vytvořili sami, aniž by je k tomu autoři museli jakkoliv přesvědčovat. Jenže oproti drtivé většině ostatních „kryptoher“ (viz například nechvalně přijatá onlajnovka Grit) je zde ovšem jeden podstatný rozdíl. Hub Coin sice vzniká na stejném principu jako třeba Ethereum, není však podpořen žádnými skutečnými penězi, takže na něm nejde skutečně zbohatnout. A tak by to prý i ideálně mělo do budoucna zůstat.

„Když hráči dostanou možnost nechat se vyplatit skutečnými penězi, stane se shánění kryptoměny jejich hlavní cíl a to bude konec hry,“ vysvětlil motivaci, proč si nenechat platit skutečnými penězi, jeden z autorů projekt magazínu Vice.

O provoz systému se stará skupina hráčů, kteří si říkají Správci pokladnice a poté, co se podařilo vychytat úvodní mouchy, se systém setkal s velikým úspěchem. Až na dvě výjimky všech 149 hráčů, kteří se do programu zatím přihlásili, jej skutečně využívají. Do budoucna se pak počítá s prudkým růstem zájmu. Na námitky o neekologičnosti kryptoměn pak autoři odpovídají tím, že jimi zvolené technologické řešení Gorli je velmi nenáročné na systémové zdroje.

Vývojáři z Hello Games se už nechali slyšet, že sami s kryptoměnami experimentovat nehodlají, protože se to prý do jejich hry nehodí, s aktivitou Galactic Hubu však problém nemají. Je nutné si uvědomit, že Hub Coin se zatím týká jen zlomku všech hráčů, kteří jím nijak neohrožují zážitek většiny.

A kdo ví, třeba se na tomto příkladu ostatní poučí, jak se tato technologie dá v praxi implementovat ku prospěchu všech.