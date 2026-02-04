Kromlech se odehrává v low fantasy světě ovlivněném keltskou mytologií a estetikou. Inspiraci tvůrci čerpají například ze hry Gothic či příběhů o barbaru Conanovi od Roberta E. Howarda.
„V Kromlechu se stanete válečníkem Cronachem. Ten přichází do země známé jako Gwern v naději na nalezení léku. V boji s démonem utrpěl zranění, které se nehojí, a bájný Derwach je zřejmě poslední záchranou. Jenže cesta k mytickému stromu je trnitá, a tak se Cronach postupně zaplétá do víru událostí, které mohou otřást samotnými základy světa,“ vysvětlují tvůrci.
To je ostatně i herní mechanismus. Příběh se totiž odehrává během 30denního cyklu. Den může být libovolně dlouhý, nicméně některé akce vedou přímo či nepřímo k jeho ukončení. Například smrtí den končí, zatímco ztráta vytrvalosti, která je potřeba k léčení, rychlému cestování či páčení truhel vás nakonec donutí kvůli nepříjemným postihům ulehnout.
Každý den ovšem může přinést novou výzvu. Pokud se vám ji nepodaří zdolat, propíše se to do herní světa, který se stane nepřátelštějším.
„Kromlech nabídne unikátní systém krizí, tedy velkých eventů, jejichž výsledek zásadně ovlivní budoucnost světa. Těšit se můžete na variabilní řešení questů, náš vlastní soubojový systém, svobodný a nelineární průchod příběhem a detailní, vlastnoručně vytvořený svět, který odměňuje zvídavé průzkumníky.“
Kromlech vstoupí do předběžného přístupu na Steamu 5. března 2026 a pobude v něm zhruba rok. Hotová hra vyjde následně i na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.