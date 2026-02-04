Od simulátoru bezdomovce ke Keltům. Kromlech brzy přivítá první bojovníky

Ondřej Zach
  13:23
Začátkem března zamíří do předběžného přístupu na Steamu české akční RPG Kromlech od tvůrců neotřelého survivalu Hobo: Tough Life. Podívejte se na nové video a pokochejte se obrázky.

Kromlech se odehrává v low fantasy světě ovlivněném keltskou mytologií a estetikou. Inspiraci tvůrci čerpají například ze hry Gothic či příběhů o barbaru Conanovi od Roberta E. Howarda.

Kromlech
Kromlech
Kromlech
Kromlech
89 fotografií

„V Kromlechu se stanete válečníkem Cronachem. Ten přichází do země známé jako Gwern v naději na nalezení léku. V boji s démonem utrpěl zranění, které se nehojí, a bájný Derwach je zřejmě poslední záchranou. Jenže cesta k mytickému stromu je trnitá, a tak se Cronach postupně zaplétá do víru událostí, které mohou otřást samotnými základy světa,“ vysvětlují tvůrci.

RECENZE: V Hobo: Tough Life jste bezďák. Pokud se nestaráte, chcípnete

To je ostatně i herní mechanismus. Příběh se totiž odehrává během 30denního cyklu. Den může být libovolně dlouhý, nicméně některé akce vedou přímo či nepřímo k jeho ukončení. Například smrtí den končí, zatímco ztráta vytrvalosti, která je potřeba k léčení, rychlému cestování či páčení truhel vás nakonec donutí kvůli nepříjemným postihům ulehnout.

Každý den ovšem může přinést novou výzvu. Pokud se vám ji nepodaří zdolat, propíše se to do herní světa, který se stane nepřátelštějším.

Kromlech
Kromlech

„Kromlech nabídne unikátní systém krizí, tedy velkých eventů, jejichž výsledek zásadně ovlivní budoucnost světa. Těšit se můžete na variabilní řešení questů, náš vlastní soubojový systém, svobodný a nelineární průchod příběhem a detailní, vlastnoručně vytvořený svět, který odměňuje zvídavé průzkumníky.“

Kromlech vstoupí do předběžného přístupu na Steamu 5. března 2026 a pobude v něm zhruba rok. Hotová hra vyjde následně i na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

KVÍZ: Dnešní děti už by to nedaly. Znáte nejobtížnější hry z devadesátých let?

7th guest

Dnes je hraní videoher zábavou pro masy, ještě v devadesátých letech znamenalo pokoření nějaké hry bez využití návodu nebo cheatu úspěch, který jsme si mohli zapsat do životopisu. Tak schválně, na...

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

„Je to zadarmo, a stejně chci vrátit peníze.“ První propadák roku je tady

Highguard

Jak bylo předpovězeno, tak se i stalo. Na PC a konzolích vyšla nová multiplayerová akce Highguard, které hráči už od prosincového oznámení věštili osud propadáku. Úvodní dojmy tomu odpovídají, na hru...

Mafiáni, tenis i nový Resident Evil. Tyto hry vychází v únoru

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Největší herní událost měsíce února bude nepochybně nový Resident Evil, ale to neznamená, že ve zbytku měsíce nebude co hrát. Chystá se například vylepšený díl série Yakuza, tenisový díl se Super...

Závodit budeme i ve vesmíru. Vybíráme očekávané závodní a sportovní hry

Forza Horizon 6

Závodní a sportovní hry nás budou provázet celým rokem 2026. Spousta titulů zatím sice ještě nezná přesné datum vydání, ale nabídka bude celkem různorodá, od poctivých závodních her až po celkem...

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

4. února 2026 11

Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi

Virtual Boy Classic

Nové příslušenství umožní s konzolemi Switch a Switch 2 zažít na vlastní oči největší konzolový propadák Nintenda, systém Virtual Boy. A nestojí to za to.

4. února 2026 1

Sci-fi akce Pragmata geniálně integruje hackování přímo do přestřelek

Pragmata

Sci-fi akce Pragmata láká na originální spojení přestřelek s hackováním. Hráči se v reálném čase snaží hacknout nepřátele, tím najít jejich slabá místa a rozstřílet je na kusy.

4. února 2026 0

Budete také křičet strachy? Vyzkoušeli jsme horor Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Zahráli jsme si očekávaný horor Resident Evil Requiem, který představí dva hrdiny a zároveň dva herní styly. A tentokrát se i v den vydání pustí do akce i majitelé Switche 2.

3. února 2026 2

Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je

Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Dva roky stará hopsačka Super Mario Wonder se 26. března dočká edice pro Switch 2. Ta vylepší technickou stránku, rozšíří multiplayer, přidá novou postavu (Rosalina) a také další obsah v rámci nové...

3. února 2026 0

Mario Tennis Fever se bude líbit, hraje se skvěle

Mario Tennis Fever

Jako jediné české médium jsme se vypravili do evropské centrály Nintenda ve Frankfurtu zahrát si připravované hry na konzoli Switch 2. Zde jsou naše dojmy z vlajkové lodi Mario Tennis Fever.

3. února 2026 0

3. února 2026 5

Assassin’s Creed nebyl první. Tyhle tituly definovaly žánr plíživých her

Premium
Assassin’s Creed

Někdo rád likviduje nepřátele efektním a zběsilým způsobem, jiní raději útočí ze stínů nebo se protivníkům úplně vyhýbají. A právě tím se proslavily následující kousky.

3. února 2026 0

Nové sci-fi COR3 od tvůrců Escape from Tarkov vypadá působivě

COR3

Tvůrci oblíbené extrakční střílečky Escape from Tarkov představili v prvním traileru svůj nový sci-fi projekt COR3, který hráče vezme na Mars.

2. února 2026  10:22 1

Vydělává méně než životní minimum, přesto streamer neuvažuje o jiné práci

Youtuber Mew2King

I když je Jason Sheldon Zimmerman aka Mew2King, jedním z nejlepších hráčů nintenďácké bojovky Super Smash Bros. na světě, nemá na růžích ustláno. Nedávno se přiznal k tomu, že navzdory tisícům...

2. února 2026 2

KVÍZ: Dnešní děti už by to nedaly. Znáte nejobtížnější hry z devadesátých let?

7th guest

Dnes je hraní videoher zábavou pro masy, ještě v devadesátých letech znamenalo pokoření nějaké hry bez využití návodu nebo cheatu úspěch, který jsme si mohli zapsat do životopisu. Tak schválně, na...

vydáno 1. února 2026

Připomínáme polozapomenuté vetřelčí hry na cesty

Vetřelec: Romulus

Vetřelčích videoher je tolik, že ani my jako obrovští fanoušci xenomorfů je nezvládneme spočítat všechny. Ty handheldové patří k méně známým, proto neškodí si osvěžit paměť. Ale jen u některých!

31. ledna 2026 3

