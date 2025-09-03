Český Kromlech ukazuje mytický svět minulosti a propracované souboje

Ondřej Zach
České studio Perun Creative, které před lety debutovalo neotřelým simulátorem bezdomovce Hobo: Tough Life, chystá temnou akční hru na hrdiny Kromlech. Odehrává se v 30denním cyklu, nejcennějším zdrojem je tak čas.

Kromlech se odehrává v low fantasy světě ovlivněném keltskou mytologií a estetikou. Prostředí, oblečení a stavby přesto mají reálný základ, který vznikl po konzultaci s historiky – hra chce co nejpřesněji vyobrazit život v keltských osadách ve střední Evropě přibližně 600 let před naším letopočtem.

Hlavním hrdinou je Cronach, osamělý dobrodruh žijící poslední dny světa. Není to jen nějaké poetické označení, ale přímo herní prvek. Celý příběh se totiž odehrává během 30denního cyklu. Den může být libovolně dlouhý, nicméně některé akce vedou přímo či nepřímo k jeho ukončení. Například smrtí den končí, zatímco ztráta vytrvalosti, která je potřeba k léčení, rychlému cestování či páčení truhel vás nakonec donutí kvůli nepříjemným postihům ulehnout.

Každý den ovšem může přinést novou výzvu. Pokud se vám ji nepodaří zdolat, propíše se to do herní světa, který se stane nepřátelštější. Někdy tak může být lepší začít celý cyklus znova. Jako v každé hře s roguelike prvky tu jsou ovšem i bonusy, které další průchody mohou usnadnit.

Kromlech
Kromlech

Poměrně slibně vypadá souboják. Lehké útoky si poradí se základními potvorami, u těch silnějších vstupuje do hry systém pojmenovaný RTL (right – pravá, torso – trup, left – levá), který umožňuje zamířit silné údery požadovaným směrem.

„Můžete zasáhnout slabá místa nepřátel nebo se pokusit zničit kus brnění, a vytvořit tak nové slabé místo. Rozmístění brnění na nepřátelích je náhodné, takže je musíte pozorovat a zvolit nejlepší přístup. Mějte na paměti, že pokud zničíte kus brnění na nepříteli, nebudete ho moct později uloupit,“ vysvětluje komunitní manažer Pavel Makal.

Kromlech
Kromlech

„Jednou z cool funkcí našeho bojového systému je, že některé útoky nepřátel vycházejí z jejich brnění. Například, pokud má nepřítel ramenní chránič, může provést velmi nepříjemný ramenní náraz. Takže i když jste již našli slabé místo, může být dobrý nápad zničit jeho chránič, aby ztratil tuto schopnost.“

RECENZE: V Hobo: Tough Life jste bezďák. Pokud se nestaráte, chcípnete

Kromlech vyjde nejprve v předběžném přístupu na Steamu, v němž pobude zhruba rok.

Komentované video z Gamescomu:

Témata: Steam, Perun Creative

vydáno 3. září 2025

