Těšili jsme se zbytečně? Remake nejlepší Star Wars hry vůbec je v potížích

Ač tedy předělávky starších her většinou považujeme za zbytečné a raději bychom, kdyby vývojáři věnovali svůj um na výrobu nových dílů, loni oznámený remake legendárních Star Wars: Knights of the Old Republic nám udělal obrovskou radost. Přeci jen dvacet let uplynulých od jeho vydání je dlouhá doba a co se týče grafické stránky i soubojového systému, je rozhodně co zlepšovat.

Originál je sice dvacet let starý, pokud však remake nevyjde, stojí za zahrání.

Na druhou stranu pokud se budeme bavit o příběhu a prokreslenosti hlavních hrdinů, jde dodnes o naprostou špičku. Ostatně ne náhodou jsme ji před pár lety vyhlásili jako vůbec nejlepší Star Wars hru vůbec (viz náš článek).

Nyní to bohužel vypadá, že jsme se na remake nejspíš těšili předčasně. Slavný novinář Jason Schreier z magazínu Bloomberg (dřív Kotaku) totiž přišel s informací, že v Lucasfilm a Sony nebyli spokojeni s dosavadním postupem vývoje a tak se hra ocitla v ohrožení.

Nepovedená předváděčka hry distributorům už stála místo dva vysoce postavené vývojáře a studio Aspyr prý celý projekt aspoň dočasně pozastavilo. Jestli se práce znovu rozeběhnou, je otázkou, podle interních zdrojů už ale určitě hra nebude taková, jakou si ji autoři vysnili. Současný směr vývoje byl prý dlouhodobě neudržitelný, trval příliš dlouho a stál moc peněz.

Ze strany vydavatelství nepřišlo k celé situaci žádné oficiální vyjádření, minulost však ukázala, že se Scheier v podobných případech obvykle nemýlí.