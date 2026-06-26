Když Valve v květnu naskladnilo svůj herní handheld Steam Deck, čekal na hráče šok. Obě varianty byly draží o více než 200 eur. Hráče nepříjemně překvapila i vysoká cena Steam Machine, tedy zařízení, s nímž Valve chce ovládnout naše obýváky. Ve čtvrtek zdražil celé své portfolio Apple, zákazníci si tak například za oceňovaný Macbook Neo připlatí 3 000 korun. Ve stejný den oznámil navýšení i Microsoft u svých konzolí Xbox Series X a S.
Xbox nabízí dvě varianty: standardní Xbox Series X a levnější, méně výkonný Xbox Series S bez optické mechaniky. Modely s 500 GB úložným prostorem zdraží o 100 dolarů, modely s 1 TB o 150 dolarů. Modely s 2 TB končí úplně. Nové ceny začnou oficiálně platit 1. srpna.
|Model
|Současná cena
|Očekávaná nová cena
|Xbox Series S – 500GB
|9 990 korun
|12 490 korun
|Xbox Series S – 1TB
|11 490 korun
|15 190 korun
|Xbox Series X – 1 TB
|16 990 korun
|20 490 korun
„Doufali jsme, že další zvýšení cen nebude nutné, a posledních několik měsíců jsme spolu s dodavateli hledali možné řešení. Bohužel se ceny úložišť a pamětí pro konzole zvýšily více než 2,5× a do podzimu 2027 očekáváme další zdvojnásobení,“ vysvětluje Microsoft své rozhodnutí.
„Celé odvětví spotřební elektroniky se potýká se současnou krizí v dodávkách komponentů, ale dopady jsou obzvláště citelné u konzolí. Na rozdíl od telefonů, počítačů, reproduktorů a dalších spotřebitelských zařízení se konzole obvykle neprodávají se ziskem, ale za cenu nižší, než jsou náklady na jejich výrobu.“
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