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Po Applu zdraží i konzole Xbox, a to výrazně. Připlatíme si tisíce

Ondřej Zach
  9:23
Vysoké ceny klíčových komponent vedou výrobce hardwaru, jejichž produkty využívají úložiště a paměť, ke skokovému zdražování. Nové ceny oznámil i Microsoft u svých konzolí Xbox Series X/S.

Když Valve v květnu naskladnilo svůj herní handheld Steam Deck, čekal na hráče šok. Obě varianty byly draží o více než 200 eur. Hráče nepříjemně překvapila i vysoká cena Steam Machine, tedy zařízení, s nímž Valve chce ovládnout naše obýváky. Ve čtvrtek zdražil celé své portfolio Apple, zákazníci si tak například za oceňovaný Macbook Neo připlatí 3 000 korun. Ve stejný den oznámil navýšení i Microsoft u svých konzolí Xbox Series X a S.

Xbox Series S a Xbox Series X
Xbox Series S
PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S
Xbox Series S
34 fotografií

Xbox nabízí dvě varianty: standardní Xbox Series X a levnější, méně výkonný Xbox Series S bez optické mechaniky. Modely s 500 GB úložným prostorem zdraží o 100 dolarů, modely s 1 TB o 150 dolarů. Modely s 2 TB končí úplně. Nové ceny začnou oficiálně platit 1. srpna.

ModelSoučasná cenaOčekávaná nová cena
Xbox Series S – 500GB9 990 korun12 490 korun
Xbox Series S – 1TB11 490 korun15 190 korun
Xbox Series X – 1 TB16 990 korun20 490 korun

„Doufali jsme, že další zvýšení cen nebude nutné, a posledních několik měsíců jsme spolu s dodavateli hledali možné řešení. Bohužel se ceny úložišť a pamětí pro konzole zvýšily více než 2,5× a do podzimu 2027 očekáváme další zdvojnásobení,“ vysvětluje Microsoft své rozhodnutí.

Xbox Series S a Xbox Series X

Xbox Series X a Xbox Series S

„Celé odvětví spotřební elektroniky se potýká se současnou krizí v dodávkách komponentů, ale dopady jsou obzvláště citelné u konzolí. Na rozdíl od telefonů, počítačů, reproduktorů a dalších spotřebitelských zařízení se konzole obvykle neprodávají se ziskem, ale za cenu nižší, než jsou náklady na jejich výrobu.“

ANALÝZA: Připlatíme si a některé hvězdy padnou. Kam kráčí herní průmysl
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