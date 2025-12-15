Jako japonská školačka učarovala milionům, prvního streamu se bála

Ondřej Zach
  12:25
Japonská herečka a modelka Konatsu Kato se stala tváří hororu Silent Hill f. Herní postavě propůjčila nejenom svůj hlas, ale i tvář a pohyby. A ačkoli nemá s hraním a streamováním žádné zkušenosti, fanoušci si ji rychle oblíbili.

Silent Hill f se odehrává v Japonsku šedesátých let minulého století a přináší příběh školačky Hinako, která se musí postavit nepředstavitelným hrůzám i vlastní minulosti. Hlavní hrdinku ztvárnila právě Konatsu Kato a za svůj výkon byla dokonce nominována v kategorii Best Performance na The Game Awards 2025.

Konatsu Kato

Konatsu Kato

Po vydání hry si na Youtube založila kanál, na nějž nahrává videa, jak Silent Hill f sama hraje. Ačkoli Kato nemá s hraním ani streamováním žádné zkušenosti, její první video už má v tuto chvíli přes pět milionů zhlédnutí.

„Po prvním streamu jsme si upřímně myslela, že to skončí tiskovou konferencí, na níž se budu omlouvat. Ale nakonec to přijalo pozitivně tolik lidí, že mám pocit, jako by mě svět zachránil. Chci zakřičet: velké díky!“ prozradila v rozhovoru se serverem Gamespark.

Konatsu Kato

Konatsu Kato

Natáčení herních scén mělo ovšem k pohodě daleko, a to zejména kvůli různým brutálním scénám. „Jak natáčení postupovalo, byla jsem po psychické stránce čím dál tím vyčerpanější. Mnohokrát jsem chtěla od Hinako odejít. Bylo několik konců a po natočení třetího z nich moje mysl a emoce už nestačily,“ přiznává. „Skoro jsem cítila, jak mi ujíždí zdravý rozum,“ prozradila dřív.

A co si myslí nyní, poté co si hru sama zahrála? „Je to strašidelné! Tak strašidelné! Když vidíte ten realistický obraz na obrazovce a slyšíte děsivý zvuk ze sluchátek, je to prostě příliš strašidelné. Člověk by se rozbrečel. Ale vizuální stránka je opravdu krásná. Textury lidí, oblečení, stromů a budov jsou tak realistické, že máte pocit, jako byste se jich mohli dotknout. Dokonce cítíte i vzduch. Jedna hra vás hned vtáhne do světa Silent Hill f. Byla jsem dojatá. Jsem vděčná, že jsem mohla žít v tom světě jako Hinako.“

Silent Hill f

Silent Hill f

Konatsu Kato se narodila 26. června 1999 v Tokiu. Svoji kariéru začala jako modelka, zastupuje ji agentura Sun Music Productions. Objevila se v několika reklamách, filmech i seriálech. Hra Silent Hill f výrazně napomohla její popularitě.

„To nejdůležitější je, že Silent Hill f děsí, což je u hororu to zásadní. Jsou tu jak lekačky, tak atmosféra, hudba i pomalu se na obrazovce odhalující hnus a gradující, všudypřítomný strach,“ napsali jsme v recenzi Silent Hill f.

Konatsu Kato
Konatsu Kato
Konatsu Kato
Konatsu Kato
68 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte svět PlayStationu? Hraje se o pecky na PS5

The Last of Us Part I na PS5 Pro

Značka PlayStation se nesmazatelně zapsala do populární kultury, svého času byla symbolem hraní v obýváku. Na výslunní se drží dodnes. Pojďme si pomocí kvízu připomenout některé milníky, postavy a...

Kingdom Come prestižního herního Oscara nedostal, cenám dominoval favorit

Clair Obscur: Expedition 33

V americkém Los Angeles se uskutečnilo předávání prestižních cen Game Awards, což je taková videoherní obdoba filmových Oscarů. Mezi nominanty se letos poprvé objevila i česká hra, historické RPG...

Lara se vrací k sexy vzhledu, ukáže se jako mladá i zkušená

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Poslední herní dobrodružství se slavnou archeoložkou Larou Croft vyšlo v roce 2018. Herní ikona ovšem chystá návrat hned ve dvou nových hrách a v přípravě je i hraný seriál.

Těchto 25 her bojuje o titul Hra roku 2025. Je mezi nimi i váš favorit?

Kingdom Come: Deliverance 2

I na základě vašich nominací, za něž vám děkujeme, jsme vybrali 25 her, které se utkají v anketě o titul Hra roku 2025. Zahrnuli jsme tak velké blockbustery, tak menší, ale neméně úspěšné nezávislé...

Boj o herní Oscary je tady. Znáte předchozí vítěze?

Baldur’s Gate 3

V noci ze čtvrtka na pátek se koná předávání videoherních Oscarů na ceremoniálu The Game Awards. Pojďme si tedy připomenout tituly, které ovládly předchozí ročníky udílení těchto cen.

Jako japonská školačka učarovala milionům, prvního streamu se bála

Konatsu Kato

Japonská herečka a modelka Konatsu Kato se stala tváří hororu Silent Hill f. Herní postavě propůjčila nejenom svůj hlas, ale i tvář a pohyby. A ačkoli nemá s hraním a streamováním žádné zkušenosti,...

15. prosince 2025  12:25 0

Mario Tennis Fever

Nintendo Direct - září 2025

vydáno 15. prosince 2025  10:16,  aktualizováno  10:17

RETRO: Dvacet nejzásadnějších her roku 2005. Zvolte tu nejlepší

Nejlepší hry 2005

Dvacet let vypadá jako dlouhá doba, na mnohé hity tehdejší doby ovšem vzpomínáme dodnes. Světlo světa tehdy spatřila například milionová série Guitar Hero, graficky revoluční střílečky F.E.A.R. a...

15. prosince 2025 6

KVÍZ: Jak dobře znáte svět PlayStationu? Hraje se o pecky na PS5

The Last of Us Part I na PS5 Pro

Značka PlayStation se nesmazatelně zapsala do populární kultury, svého času byla symbolem hraní v obýváku. Na výslunní se drží dodnes. Pojďme si pomocí kvízu připomenout některé milníky, postavy a...

vydáno 14. prosince 2025

Lara se vrací k sexy vzhledu, ukáže se jako mladá i zkušená

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Poslední herní dobrodružství se slavnou archeoložkou Larou Croft vyšlo v roce 2018. Herní ikona ovšem chystá návrat hned ve dvou nových hrách a v přípravě je i hraný seriál.

13. prosince 2025 15

Boom Star Wars her. Dva nové tituly mají ohromný potenciál

Star Wars Fate of the Old Republic

Kultovní svět Star Wars našel v posledních letech nový dech ve světě videoher. V rámci udílení herních ocenění The Game Awards byly oznámeny dvě zásadní novinky, které se přidávají k již tak hodně...

13. prosince 2025 1

Diablo 4 ukázalo rozšíření. Nové povolání už je ve hře, má to však háček

Diablo IV: Lord of Hatred

Během předávání cen The Game Awards došlo k odhalení v pořadí již druhé expanze pro Diablo 4. Nese podtitul Lord of Hatred a láká na novou postavu.

12. prosince 2025  10:53 8

Kouzelnická hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera je dočasně zdarma

Hogwarts Legacy

Necelé tři roky stará a zároveň i povedená kouzelnická hra Hogwarts Legacy je na PC dočasně zdarma. Neváhejte.

12. prosince 2025  9:29 5

Kingdom Come prestižního herního Oscara nedostal, cenám dominoval favorit

Clair Obscur: Expedition 33

V americkém Los Angeles se uskutečnilo předávání prestižních cen Game Awards, což je taková videoherní obdoba filmových Oscarů. Mezi nominanty se letos poprvé objevila i česká hra, historické RPG...

12. prosince 2025  6:21 107

RECENZE: Japonský Assassin’s Creed vypadá na Switchi 2 opravdu dobře

80 %
Assassin's Creed Shadows

Konzole Nintendo Switch 2 ukazuje, že s řádnou optimalizací rozjede i jinak celkem graficky náročné tituly. Dobrou ukázkou je port Assassin’s Creed Shadows, který Ubisoft na obrazovku handheldu od...

Switch 2
12. prosince 2025 0

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Assassin’s Creed Shadows (Nintendo Switch 2)

80 %
Assassin’s Creed Shadows (Nintendo Switch 2)

Switch 2
vydáno 11. prosince 2025  15:35

PlayStation Plus rozšíří svůj katalog o Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage

Herní předplatné PlayStation Plus ve verzích Extra a Premium, které zajistí přístup ke katalogu her, brzy rozšíří hned několik zajímavých her.

11. prosince 2025  10:11 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.