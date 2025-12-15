Silent Hill f se odehrává v Japonsku šedesátých let minulého století a přináší příběh školačky Hinako, která se musí postavit nepředstavitelným hrůzám i vlastní minulosti. Hlavní hrdinku ztvárnila právě Konatsu Kato a za svůj výkon byla dokonce nominována v kategorii Best Performance na The Game Awards 2025.
Po vydání hry si na Youtube založila kanál, na nějž nahrává videa, jak Silent Hill f sama hraje. Ačkoli Kato nemá s hraním ani streamováním žádné zkušenosti, její první video už má v tuto chvíli přes pět milionů zhlédnutí.
„Po prvním streamu jsme si upřímně myslela, že to skončí tiskovou konferencí, na níž se budu omlouvat. Ale nakonec to přijalo pozitivně tolik lidí, že mám pocit, jako by mě svět zachránil. Chci zakřičet: velké díky!“ prozradila v rozhovoru se serverem Gamespark.
Natáčení herních scén mělo ovšem k pohodě daleko, a to zejména kvůli různým brutálním scénám. „Jak natáčení postupovalo, byla jsem po psychické stránce čím dál tím vyčerpanější. Mnohokrát jsem chtěla od Hinako odejít. Bylo několik konců a po natočení třetího z nich moje mysl a emoce už nestačily,“ přiznává. „Skoro jsem cítila, jak mi ujíždí zdravý rozum,“ prozradila dřív.
A co si myslí nyní, poté co si hru sama zahrála? „Je to strašidelné! Tak strašidelné! Když vidíte ten realistický obraz na obrazovce a slyšíte děsivý zvuk ze sluchátek, je to prostě příliš strašidelné. Člověk by se rozbrečel. Ale vizuální stránka je opravdu krásná. Textury lidí, oblečení, stromů a budov jsou tak realistické, že máte pocit, jako byste se jich mohli dotknout. Dokonce cítíte i vzduch. Jedna hra vás hned vtáhne do světa Silent Hill f. Byla jsem dojatá. Jsem vděčná, že jsem mohla žít v tom světě jako Hinako.“
Konatsu Kato se narodila 26. června 1999 v Tokiu. Svoji kariéru začala jako modelka, zastupuje ji agentura Sun Music Productions. Objevila se v několika reklamách, filmech i seriálech. Hra Silent Hill f výrazně napomohla její popularitě.
„To nejdůležitější je, že Silent Hill f děsí, což je u hororu to zásadní. Jsou tu jak lekačky, tak atmosféra, hudba i pomalu se na obrazovce odhalující hnus a gradující, všudypřítomný strach,“ napsali jsme v recenzi Silent Hill f.