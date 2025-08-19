Ačkoli Nintendo odstartovalo éru konzole Switch 2 špičkovými akčními závody Mario Kart World, nebudou to jediné letošní závody z jejich stáje. Na listopad se chystají Kirby Air Riders, pokračování Kirby Air Ride (2003) z éry konzole GameCube.
Prezentaci vedl přímo legendární vývojář Masahiro Sakurai, který je zodpovědný za hit Super Smash Bros. Ultimate. Práci na Kirby Air Riders si přímo vyžádal u Nintenda. Po letech strávených vývojem Smash Bros. se cítil vyhořelý a právě tento projekt byl podmínkou, aby se později pustil do dalšího dílu.
Kirby Air Riders navazuje na předchozí díl a zároveň se nebojí mnoha nových prvků. Na výběr bude řada postav a strojů, přičemž obě volby ovlivní jízdní vlastnosti a styl hry.
Ovládání se odkazuje na originál. K základním manévrům postačí páčka pro pohyb do stran a tlačítko, kterým se přibržďuje a zároveň nabíjí boost. Tímto způsobem se řežou zatáčky. Protože se závodí na kluzácích, různé skokánky lze stažením páčky dolů využít k omezeném plachtění.
Sakurai tentokrát přidal ještě jedno tlačítko, které slouží k použití speciální schopnosti. Samozřejmě zůstává ikonická Kirbyho dovednost vdechnout různé nepřátele, a získat tak jejich schopnosti. Tuto schopnost se kvůli vyvážení naučí i ostatní závodníci, a to pomocí speciální čepice.
Hráči se mohou těšit nejenom na závody, ale i řadu speciálních režimů, které zahrnují otevřenou oblast a bitky mezi hráči. V multiplayeru se utká až 16 hráčů naráz. Představena byla řada drobných detailů, například pomalý režim pro ty, kterým by standardní rychlost přišla až příliš. Celkový dojem z prezentace je výtečný, Kirby Air Riders jdou v mnohém až do nečekané hloubky. Fanoušci akčního závodů se mají na co těšit.
Kirby Air Riders vycházejí 20. listopadu na Switch 2.