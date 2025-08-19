Kirby Air Riders sázejí na závodění v obrovské rychlosti, vyjdou ještě letos

Ondřej Zach
  16:31
Nintendo během 45minutového streamu detailně představilo další exkluzivitu, která ještě letos zamíří na konzoli Switch 2. Potěšeni budou fanoušci rychlých akčních závodů a bitek.
Ačkoli Nintendo odstartovalo éru konzole Switch 2 špičkovými akčními závody Mario Kart World, nebudou to jediné letošní závody z jejich stáje. Na listopad se chystají Kirby Air Riders, pokračování Kirby Air Ride (2003) z éry konzole GameCube.

Prezentaci vedl přímo legendární vývojář Masahiro Sakurai, který je zodpovědný za hit Super Smash Bros. Ultimate. Práci na Kirby Air Riders si přímo vyžádal u Nintenda. Po letech strávených vývojem Smash Bros. se cítil vyhořelý a právě tento projekt byl podmínkou, aby se později pustil do dalšího dílu.

Kirby Air Ride

Masahiro Sakurai

Kirby Air Riders navazuje na předchozí díl a zároveň se nebojí mnoha nových prvků. Na výběr bude řada postav a strojů, přičemž obě volby ovlivní jízdní vlastnosti a styl hry.

Ovládání se odkazuje na originál. K základním manévrům postačí páčka pro pohyb do stran a tlačítko, kterým se přibržďuje a zároveň nabíjí boost. Tímto způsobem se řežou zatáčky. Protože se závodí na kluzácích, různé skokánky lze stažením páčky dolů využít k omezeném plachtění.

Kirby Air Riders

Kirby Air Riders

Sakurai tentokrát přidal ještě jedno tlačítko, které slouží k použití speciální schopnosti. Samozřejmě zůstává ikonická Kirbyho dovednost vdechnout různé nepřátele, a získat tak jejich schopnosti. Tuto schopnost se kvůli vyvážení naučí i ostatní závodníci, a to pomocí speciální čepice.

Hráči se mohou těšit nejenom na závody, ale i řadu speciálních režimů, které zahrnují otevřenou oblast a bitky mezi hráči. V multiplayeru se utká až 16 hráčů naráz. Představena byla řada drobných detailů, například pomalý režim pro ty, kterým by standardní rychlost přišla až příliš. Celkový dojem z prezentace je výtečný, Kirby Air Riders jdou v mnohém až do nečekané hloubky. Fanoušci akčního závodů se mají na co těšit.

Kirby Air Riders vycházejí 20. listopadu na Switch 2.

Kirby Air Riders sázejí na závodění v obrovské rychlosti, vyjdou ještě letos

