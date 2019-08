Chystané pokračování King’s Bounty bude více RPG než strategií

Jednoznačným králem v žánru tahových fantasy strategií je série Heroes of Might & Magic, to ale neznamená, že by se ji nikdo nepokusil z trůnu sesadit. Nejblíže tomu byla asi King’s Bounty: The Legend z roku 2008, která nabídla prakticky to samé, jen v poněkud odlehčenější atmosféře (viz naše dobová recenze).

King's Bounty II

Dostalo se jí za to zaslouženého úspěchu a řady datadisků, čas na opravdové pokračování však nadešel až teď. Respektive příští rok, na kdy je vydání dvojky naplánováno.



Herní trh se však za těch několik let zcela změnil a ruští vývojáři ze společnosti 1C se tomu snaží za každou cenu přizpůsobit. Namísto klasické, seshora viděné „pohádky,“ tak nově budeme na drsný svět, připomínající trochu Hru o trůny, hledět povětšinou zpoza ramen jednoho z hlavních hrdinů. Hratelnost pak má částečně vycházet z klasických akčních RPG her, a tak budeme v reálném čase cestovat po otevřeném světě, komunikovat s jeho obyvateli, rozdělovat zkušenosti do stromu dovedností a samozřejmě i bojovat proti nepřátelům.

Až tady hra konečně připomíná svůj původ, protože se v tu chvíli přepne do tahového módu, v němž budeme muset velet svým armádám na klasickém hexagonovém poli. Bojový režim má být o dost komplexnější než dříve a bude brát v potaz i takové věci, jako je druh okolního terénu, viditelnost anebo morálka. Když si připočteme příběh o nezastavitelném útoku armád nemtrvých, je jasné, že pohodová atmosféra předešlého dílu je zcela pryč.

Jestli je to dobře nebo špatně se přesvědčíme v průběhu příštího roku, a to nejen na PC, ale i na konzolích PS4 a XBOX One.