Nejlepší český dabing vůbec? V Kingdom Come promluví Vašut, Vetchý i Nárožný

Česká republika je malým a specifickým trhem, což kromě absurdní ceny másla (mimochodem vyzkoušejte si náš máselný kvíz a vyhrajte ho celý karton), znamená i to, že se tuzemští hráči musí naučit nějaký světový jazyk, jinak většině her neporozumí. Lokalizace formou titulků se dostane pouze těm největším hitům, dabing má jen hrstka specifických titulů, jež bychom za poslední roky nejspíše dokázali spočítat na prstech jedné ruky.

Hanuše z Lipé si zahraje režisér hry Daniel Vávra.

Je to škoda, protože v této disciplíně je Česko velmi silné a když se o něco takového v minulosti někdo pokusil, dopadlo to zpravidla na výbornou. Dabing Luďka Soboty dotáhl sérii Polda až k sedmi dílům, hlášky z Warcraftu 3 mezi lidmi zlidověly, Mafie nebo Posel Smrti jsou v češtině atmosféričtější než v anglických verzích. Na tyto klasiky se pokusí navázat i chystané pokračování Kingdom Come: Deliverance, které rovněž sází na herecké hvězdy. Marek Vašut bude Ota z Bergova, Ondřej Vetchý zahraje záporáka Zikmunda Lucemburského, hlavnímu hrdinovi Jindrovi propůjčí hlas Richard Vágner a slyšet budeme moci i Petra Nárožného. Roli Hanuše z Lipé si střihne režisér Daniel Vávra, který mu už v minulém dílu propůjčil svůj obličej.

Osobitému vývojáři se navíc o víkendu podařilo nastartovat další bitvu nekonečných kulturních válek, tentokrát je v tom nevinně. Jediné, co udělal, je, že na svůj twitterový profil vyvěsil přímé srovnání aktuální popularity nedávno vydaného Dragon Age: Veilguard a sedm let starého Kingdom Come: Deliverance. Za tři dny od vydání příspěvek nasbíral 3 miliony zhlédnutí, tisíce reakcí od lidí z celého světa, neunikl ani pozornosti populárního Asmongolda. Streamer „špinavec“ (viz náš článek) ve svém vysílání vyjádřil Vávrovi jednoznačnou podporu.

Každopádně Kingdom Come 2: Deliverance vyjde na PC a poslední generaci konzolí Xbox a PlayStation již 4. února, o týden dříve, než bylo původně oznámeno (viz náš článek).