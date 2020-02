Neprošvihněte! Nejlepší česká hra dekády je dočasně zadarmo

Od vydání nejzásadnější české hry poslední dekády uběhly přesně dva roky a její vydavatelé se rozhodli oslavit to výročí tím nejlepším možným způsobem – rozdávají ji úplně zadarmo. Ano, většina tuzemských hráčů má toto historické RPG už nejspíš dávno dohrané, ale určitě se najde i dost takových, kteří se k ní dosud nedostali. A takovým nelze než závidět…

V době vydání hra trpěla mnoha bugy technického rázu, většinu z nich se už podařilo vychytat, navíc byla hra výrazně optimalizovaná a tak funguje uspokojivě i na průměrných sestavách. Hra navíc byla doplněna o čtyři vcelku povedená DLC, která Jindrův příběh rozšiřují, ty si však případný zájemce musí koupit samostatně (aktuálně zhruba 300 Kč za všechny). I bez nich si ale užijete spoustu zábavy, vzhledem k vysoké obtížnosti vás čeká minimálně 40 hodin poctivého hraní (viz naše recenze). Jediná výtka, kterou dnes vůči hře lze vznést, je, že nemá konec a příběh hlavního hrdiny utne v tom nejlepším. Nezbývá tedy než doufat, že se někdy dočkáme pokračování.

Abyste si hru mohli zahrát zadarmo, musíte si stáhnout klienta digitálního obchodu Epic Store a do 20. února si v něm Kingdom Come aktivovat (nebo na této adrese). Poté vám již zůstane napořád. Oproti konkurenčnímu Steamu Epic Store postrádá řadu doplňkových funkcí, ovšem jak se říká: „darovanému koni se na zuby nekouká.“ A mimochodem, když už na Epicu budete, přihoďte si do knihovny i zajímavou tahovku Aztez, která je aktuálně rovněž k dispozici zadarmo.