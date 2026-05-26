Nová hra Kingdom Come a ze Středozemě. Co víme o plánech tvůrců z Warhorse?

Ondřej Zach
Studio Warhorse potvrdilo, že pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Co vše je prozatím známo?

Když studio minulý týden potvrdilo spekulace, že pracuje na hře ze světa Pána prstenů, respektive Středozemě, a zároveň i na Kingdom Come, vyvolalo tím jen další otázky.

Zatímco u hry ze Středozemě bylo jasně napsáno, že půjde o RPG v otevřeném světě, Kingdom Come bylo popsáno jako „nové dobrodružství“. Ředitel pro komunikaci vystupující jako Sir Tobi však potvrdil, že obě hry jsou RPG v otevřeném světě.

„Jestli všechno půjde podle plánu, vyjde během příštího fiskálního roku, což znamená, že na další Kingdom Come nebudete muset čekat dalších sedm let,“ řekl. To znamená, že plán je hru vydat mezi dubnem 2027 a březnem 2028.

Vývoj nové hry Kingdom Come povede Prokop Jirsa, který do Warhose nastoupil jako designer. Pracoval na obou předchozích hrách Kingdom Come a letos povýšil, po odchodu Daniel Vávry, na pozici kreativního ředitele.

Hru ze světa Středozemě vede herní veterán Viktor Bocan, který taktéž povýšil na pozici kreativního ředitele. Dříve psal do herních časopisů, pracoval v Bohemia Interactive a pamětníci mezi vámi si možná vzpomenou na adventury Horké léto, pod kterými je také podepsán.

Tím však veškeré oficiální zprávy končí. Hráče teď nejvíc zajímá, zda se chystá Kingdom Come 3, nebo zda půjde o nějaký spin-off s novou postavou zasazený do stejného světa.

V případě druhé hry oznámení říká, že projekt je zasazen do Středozemě, tedy do fiktivního světa od Tolkiena. Nemusí tak jít nutně o adaptaci Pána prstenů, což by studiu dávalo větší tvůrčí svobodu.

