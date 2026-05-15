Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Ondřej Zach
  10:25
Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Akce probíhala od 20. do 27. dubna na Steamu během festivalu středověkých her. Původní Kingdom Come: Deliverance šlo koupit s výraznou slevou a tvůrci k tomu slíbili, že za každou prodanou kopii tohoto období přispějí dolar na opravu Pirkštejna.

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance
Jak to dopadlo? „Díky vám, naší úžasné komunitě, jsme na zachování hradu Pirkštejn věnovali více než 65 tisíc dolarů. To vše jste umožnili vy. Jménem Warhorse i Pirkštejnu vám děkujeme,“ napsalo studio. Na opravu tímto způsobem přispělo přes 1,36 milionu korun.

Pirkštejn je hrad v Ratajích nad Sázavou, které jsou součástí mapy středověké hry Kingdom Come: Deliverance z roku 2018. Od roku 2025 probíhá rekonstrukce hradu, respektive hradní věže – zvonice, která měla poškozenou střechu, krov i podlahový rošt.

„Autorům se dokonale povedlo vystihnout atmosféru středověkého venkova, herní svět je ostatně vymodelovaný podle skutečných map. Méně je v tomto případě více, a byť možná zdejší území o velikosti 16 kilometrů čtverečních nenabízí tolik dechberoucích scenerií, celkový dojem z něj je mnohem ucelenější než z jakéhokoli fantasy světa posledních let,“ napsali jsme v dobové recenzi. Studio už vydalo druhý díl a spekuluje se, že pracuje na velké hře ze světa Pána prstenů.

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

