Akce probíhala od 20. do 27. dubna na Steamu během festivalu středověkých her. Původní Kingdom Come: Deliverance šlo koupit s výraznou slevou a tvůrci k tomu slíbili, že za každou prodanou kopii tohoto období přispějí dolar na opravu Pirkštejna.
Jak to dopadlo? „Díky vám, naší úžasné komunitě, jsme na zachování hradu Pirkštejn věnovali více než 65 tisíc dolarů. To vše jste umožnili vy. Jménem Warhorse i Pirkštejnu vám děkujeme,“ napsalo studio. Na opravu tímto způsobem přispělo přes 1,36 milionu korun.
Pirkštejn je hrad v Ratajích nad Sázavou, které jsou součástí mapy středověké hry Kingdom Come: Deliverance z roku 2018. Od roku 2025 probíhá rekonstrukce hradu, respektive hradní věže – zvonice, která měla poškozenou střechu, krov i podlahový rošt.
„Autorům se dokonale povedlo vystihnout atmosféru středověkého venkova, herní svět je ostatně vymodelovaný podle skutečných map. Méně je v tomto případě více, a byť možná zdejší území o velikosti 16 kilometrů čtverečních nenabízí tolik dechberoucích scenerií, celkový dojem z něj je mnohem ucelenější než z jakéhokoli fantasy světa posledních let,“ napsali jsme v dobové recenzi. Studio už vydalo druhý díl a spekuluje se, že pracuje na velké hře ze světa Pána prstenů.