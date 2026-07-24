Nová hra by se mohla jmenovat Kingdom Come: Salvation. Název se dostal na veřejnost díky ochranné známce, která byla podána u Evropského úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO). Salvation znamená spása, respektive vykoupení.
Font a styl názvu přesně odpovídají předchozím hrám série. Advokátní adresa v Praze je stejná, jaká byla použita u ochranných známek Kingdom Come: Deliverance (via The Phrasemaker).
Kingdom Come: Salvation
Popis, který zahrnuje věty jako „Entertainment services for matching users with computer games“ naznačuje, že to nebude tradiční RPG pro jednoho hráče, ale zaměří se nějakým způsobem na multiplayer. Tyto zvěsti kolovaly po síti už dříve.
Oficiálně však víme jen to, že Warhorse plánují novou hru Kingdom Come vydat mezi dubnem 2027 a březnem 2028. Vývoj vede Prokop Jirsa, který do Warhose nastoupil jako designér. Pracoval na obou předchozích hrách Kingdom Come a letos povýšil, po odchodu Daniel Vávry, na pozici kreativního ředitele. Na první detaily stále čekáme.
Hru ze světa Středozemě vede herní veterán Viktor Bocan, který taktéž povýšil na pozici kreativního ředitele. Dříve psal do herních časopisů, pracoval v Bohemia Interactive a pamětníci mezi vámi si možná vzpomenou na adventury Horké léto, pod kterými je také podepsán.