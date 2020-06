Kingdom Come prodal již tři miliony kopií, Warhorse slaví novým logem

Není žádným tajemstvím, že veliká vydavatelství neměla o český Kingdom Come: Deliverance zájem. Přeci jen historické hardcore RPG situované do malé zemičky ve středu Evropy nepůsobí jako snadný recept na komerční úspěch. Autoři ale ze své vize neuhnuli, sehnali si soukromého investora a jejich tvrdohlavý přístup se jim vyplatil.

Tři miliony prodaných kopií je na historické hardcore RPG opravdu slušné číslo.

Kingdom Come rozhodně není hrou pro každého, pokud ale patříte do její cílové skupiny, má potenciál vás na nějakých sto hodin zcela pohltit (viz naše recenze). Do dnešního dne si hru zakoupily již celkem tři miliony lidí, což je v každém ohledu obrovský úspěch, k tomu je potřeba ještě připočítat spoustu lidí, kteří hrají „bezplatně“ Game Pass od Microsoftu nebo si ji aktivovali zdarma v obchodu Epic Store.



Vývojáři ale rozhodně neodpočívají na vavřínech a veliké množství vypsaných volných pozic naznačuje, že už připravují další hru. A aby tuto svoji novou éru dali dostatečně najevo, rozhodli se vyměnit i logo. Jestli to byl správný krok, už nechám na vás.